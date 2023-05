"Trame di fiori" nel giardino del monastero di San Giovanni

Il 2 e 3 giugno nel recuperato giardino del monastero di San Giovanni saranno in scena fiori e ricami ricercatissimi. L’associazione il Telaio Umbro come sempre ha puntato sulla qualità scegliendo ricamatrici d’eccezione per realizzare manufatti a tema floreale. Alcuni vivai e fioristi inoltre abbelliranno gli angoli suggestivi dell’area esterna del Monastero trecentesco già ricco di rose, gelsomini e gazebi sotto i quali refrigerarsi. Il binomio ricami e fiori risulta di grande effetto scenico e potrà nello spirito dell’associazione far emergere la raffinatezza dei lavori artigianali, unici nel loro genere creati con fili colorati la fantasia , il talento, la sensibilità delle ricamatrice che si sono subito mostrate entusiaste dell’iniziativa. “Una bellissima iniziativa che l’amministrazione ha sposato subito cogliendone le potenzialità e la grande opportunità di far conoscere un altro angolo della nostra città che finalmente ritorna a brillare” ha dichiarato l’assessore Elisa Cacciamani.