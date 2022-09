Arte, innovazione e didattica si incontrano a Torgiano con la mostra “Attorno alla scultura di Joaquin Roca Rey”, frutto di un progetto in sinergia tra scuola e beni culturali

In un’ottica di integrazione delle risorse istituzionali, culturali e sociali e di implementazione di nuove forme di promozione dei beni culturali, nei mesi scorsi è stato siglato un protocollo per un Progetto di PCTO (percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale, rivolto ai ragazzi delle scuole superiori), tra il Comune di Torgiano e il Liceo Galileo Galilei, indirizzo coding. Obiettivo dell'accordo la digitalizzazione delle opere dello scultore J. Roca Rey, in esposizione a Palazzo Graziani Baglioni, di Torgiano, grazie anche alla collaborazione con la Fondazione “Guglielmo Giordano”, della Famiglia Margaritelli.

La collaborazione tra il Liceo, il MACC di Torgiano (Museo d’arte ceramica contemporanea), e le sale espositive di Palazzo Graziani Baglioni che ospitano la mostra dello scultore J. Roca Rey ha rappresentato un esempio concreto di apertura della scuola al territorio nel sostenere e valorizzare pratiche e strategie didattiche innovative. Il coding infatti designa le competenze che riguardano la programmazione informatica e il pensiero computazionale, è una materia fondamentale per le nuove generazioni di studenti per alfabetizzarli ai linguaggi delle tecnologie e dominarle, ed oggi sta alla base di tutti i “tour virtuali” dei Musei e non solo.

La campagna di rilievi effettuata, ha consentito ai ragazzi, in fase di postproduzione, di generare una larga serie di elaborati 2D e 3D per la rappresentazione dello spazio e la valorizzazione del patrimonio culturale in esso contenuto, tra cui a titolo di esempio: planimetria del pavimento e soffitto, modello tridimensionale dei locali, navigazione immersiva in virtual reality.

Sabato 10 settembre, presso la Sala Sant’Antonio, di Torgiano, alle ore 17.00, verrà presentato proprio il Tour Virtuale della Mostra, frutto del lavoro dei ragazzi, coadiuvati da Andrea Margaritelli, Presidente della Fondazione Giordano, che ha tenuto la lezione di arte e storia per i ragazzi, attraverso la digitalizzazione 3D delle opere di J. Roca Rey, e il tour virtuale dello spazio e del Museo d’arte ceramica contemporanea.

Per la speciale occasione sarà presente Blas Roca Rey che intratterrà i presenti con la lettura di alcuni racconti, tratti dal suo libro, “il mondo di Blas”, di cui uno sul padre, oltre ad accompagnare gli ospiti alla visita guidata e gratuita della Mostra di J.Roca Rey.

Interverranno all’evento l’Amministrazione Comunale di Torgiano, nella figura del Sindaco Eridano Liberti e l’Assessore alla Cultura Elena Falaschi per i ringraziamenti di rito, Andrea Margaritelli per presentare il Progetto di digitalizzazione dei Ragazzi del liceo Scientifico e la Dirigente Scolastica, Stefania Moretti; a moderare l’iniziativa sarà Lorenzo Fiorucci, storico e critico d’arte e curatore delle mostre di Palazzo Graziani Baglioni. La serata sarà allietata da un brindisi finale offerto dagli studenti dell’Università dei Sapori.