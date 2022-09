Spoleto aspetta il Menotti Art Festival, sabato inaugurazione della mostra di Patrizia Dalla Valle

Prezzo non disponibile

Spoleto si prepara ad accogliere il Menotti Art Festival, che animerà la cittadina umbra con la formula Art in The City dal 22 al 26 settembre, in quella che è una vera e propria settimana dell'arte e delle arti.

Sabato 17 settembre importante doppio appuntamento per la kermesse spoletina con la presentazione ufficiale della mostra "Artisti dei due mondi" alle 15.30 presso il Caffè letterario del Sansi con gli artisti Valerio Giuffrè, Lorenza Altamore, Silvio Craia, Marcello Marzulli, Edward Evans (Usa), Menelao Sete ( Brasile), Josè Luisi Lorenzo (Cuba), Patrizia Dalla Valle, De Paoli Antonio, Romina Farris, Michele Pinto, Rita Elisa Landeau Orsini (Bolivia) a cura di Paola Biadetti e Luca Filipponi.

A seguire alle ore 17 presentazione della mostra personale della mosaicista Patrizia Dalla Valle (in foto con Luca Filipponi) presso la prestigiosa Sala Orafi di Via Saffi, a cura del critico e professore Enzo Dall'Ara. Saranno presenti Luca Filipponi, Paola Biadetti, Enzo Dall'Ara, Adelaide Parolini, Maria Cristina Mancini.

Dall'Ara, Dalla Valle e Filipponi, tutti premiati a Firenze con il premio Pontevecchio sono soddisfatti: "Oltre al Premio Pontevecchio questa manifestazione ha avuto importanti e notevoli riconoscimenti in particolare dalla Assemblea legislativa Umbra ed d'Abruzzo con i patrocini ristretti e l'inserimento in importanti progetti culturali anche per il futuro". Il dott Umberto Giammaria, anche lui premio Pontevecchio, ha visto il riconoscimento ed il finanziamento da parte del Miur di un importantissimi progetto educativo sull'arte che si svolgerà tra Spoleto e l'Aquila.