Signorelli, visite speciali al museo Santa Croce di Umbertide: il programma

In occasione della celebrazione dei 500 anni dalla morte di Luca Signorelli, il Museo comunale Santa Croce di Umbertide, organizza una serie di iniziative per il mese di aprile, maggio e giugno.

Individuando delle date prestabilite (25 aprile, 21 maggio, 2 giugno 2023, alle ore 18.00), con un biglietto unico (5 euro) comprensivo dell’ingresso al museo, e solo su prenotazione, verrà proposto A tu per tu con Luca Signorelli: visite guidate teatralizzate insieme al pittore della Deposizione dalla Croce.

Si tratta di visite guidate teatralizzate rivolte alla pala della Deposizione dalla Croce e alle predelle, posizionata sull’altare maggiore dell’ex chiesa, suo luogo originario, dipinta da Luca Signorelli nel 1515 - 1516.

Un modo simpatico e originale di lettura e fruizione dell’opera a contatto l’artista, Luca Signorelli, che, insieme alla guida del museo, la racconteranno e la descriveranno in tutti i suoi particolari: dalla tecnica esecutiva, alla committenza, ai personaggi rappresentati.

A partire dal mese di Aprile, i sabato pomeriggio alle 16, Dipingo come Luca Signorelli : sperimentiamo la tempera su tavola, una delle tecniche artistiche più antiche e sorprendenti dell’antichità.

Partendo dall’analisi della pala della Deposizione di Luca Signorelli, come in un'antica bottega artigiana si sperimenterà la tecnica artistica della tempera su tavola; l’attività verrà organizzata con una visita al museo e un laboratorio per sperimentare la tecnica della tempera in tutti i suoi passaggi: dalla realizzazione del cartone, al ricalco, per poi passare alla doratura e all’utilizzo dei pigmenti. Saranno fatti vedere i passaggi della tecnica proprio come in un’antica bottega artistica del 1500.

Inoltre, in occasione di festività nazionali o cittadine (e precisamente 10 e 25 Aprile e 2 Giugno) saranno previste delle aperture straordinarie serali, dalle 21 alle 23, in cui il museo sarà accessibile da piazza San Francesco con un biglietto ridotto di 3 euro a visitatore e gratuito per i residenti del Comune di Umbertide.