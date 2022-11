"Semplicemente io… Fantàsia", ancora pochi giorni per visitare la mostra dove la fantasia prende corpo e diventa realtà

Indirizzo non disponibile

Ultimi giorni per visitare, fino al prossimo 13 Novembre, la mostra “Semplicemente io… Fantàsia”, dell’artista Nicoletta Tarli, ispirata ai personaggi dell’omonimo libro fiabesco (Futura Libri Editore), uscito lo scorso maggio ad opera della stessa autrice.

Inaugurata con un evento speciale lo scorso 29 Ottobre, l’esposizione alla Sala Cannoniera della Rocca Paolina, oltre a tanto pubblico ha ricevuto anche la visita delle istituzioni con il Presidente del Consiglio Comunale, Nilo Arcudi e il vice sindaco Gianluca Tuteri. La mostra gode infatti del patrocinio del Comune di Perugia.

Presenti all’evento inaugurale anche altre personalità, tra cui il critico d’arte Giovanni Zagarella.

Arcudi ha elogiato il lavoro dell’artista, le tante opere realizzate non solo durante la stesura del racconto, ma anche in trent’anni di poliedrico lavoro artistico di Nicoletta.

“La fiaba è preziosa, istruttiva, racchiude tanti insegnamenti di vita andati perduti con l’avvento della tecnologia” ha affermato in particolare il vice sindaco, forte anche della sua esperienza come pediatra.

Una fiaba che vuole arrivare, attraverso i bambini, anche al mondo degli adulti: questo è il messaggio del primo dei tre libri che narrano le avventure di Fantàsia, e che ha dato origine e vita alle tante coloratissime sculture realizzate da Nicoletta Tarli ed esposte alla Sala Cannoniera.

Non solo i simpatici ed espressivi Tarmani, personaggi che animano il libro, ma anche tanti disegni realizzati da associazioni e dai bambini che in questi mesi hanno letto in varie scuole d’Italia il racconto dell’autrice perugina.

La stessa Nicoletta si recherà prossimamente in tante scuole dell’infanzia e primarie di Perugia per leggere ai bambini la sua fiaba.

La fiaba di Nicoletta Tarli ha ricevuto, tra gli altri, l’apprezzamento del sociologo Giuseppe De Rita, già direttore del Censis, che ha rivolto all’autrice una lettera di complimenti presente nello stesso libro.

Una storia che continua

Come detto, il libro Semplicemente io… Fantàsia, è il primo di una trilogia. Ma l’artista non sarà sola nel preparare il secondo lavoro: invita infatti tutti i bambini che hanno letto il primo libro a inviare un coloratissimo disegno da fare nella seconda ultima pagina di copertina del libro, che va poi inviata all’artista entro la fine di Novembre. Tanti di questi disegni verranno inseriti nel prossimo libro, la cui presentazione è già fissata per il mese di Maggio 2023.

La mostra di Nicoletta Tarli è ancora visitabile fino al 13 Novembre con ingresso libero negli orari 9.30 - 12 /15 - 19, nonché su appuntamento al numero 3283927608.