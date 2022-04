Prende il via il 14 Aprile "Art for ANT", una mostra a sostegno dei malati oncologici

Conquanta artisti contemporanei umbri doneranno le loro opere di pittura, grafica e scultura per sostenere l'assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore e per la prevenzione oncologica fornita anche in Umbria dalla Fondazione ANT Italia ONLUS. Le loro opere saranno oggetto di una mostra, che verrà inaugurata giovedì 14 aprile alle ore 17, a Perugia, al Centro servizi "Galeazzo Alessi" della ex Borsa merci, per restare aperta sino al 3 maggio.

Tutte le opere esposte, tra le quali anche una litografia del pittore futurista perugino Gerardo Dottori, saranno offerte e il ricavato sarà destinato alla Fondazione ANT Umbria, che in provincia di Perugia, in questi anni, ha fornito gratuitamente l'assistenza domiciliare a più di 400 pazienti oncologici. Il titolo della mostra, giunta alla seconda edizione, è infatti Art for Ant, arte specchio della solidarietà, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Perugia e della Camera di Commercio dell'Umbria.

“In un momento in cui il centro della cura era l'ospedale, ANT” - scrive nel catalogo della rassegna la Presidente nazionale della Fondazione, Raffaella Pannuti – “ha saputo proporre un percorso diverso, oggi riconosciuto da tutti come il modello per la sanità del futuro: l'assistenza domiciliare. L'epidemia Covid ha poi confermato e rafforzato la necessità di rendere le cure domiciliari ancora più capillari per proteggere le categorie più fragili ed evitando il più possibile l'ospedalizzazione. Gli atti rivoluzionari” - prosegue – “a volte non si riconoscono mentre accadono. Nel nostro caso è stata una rivoluzione silenziosa e fatta dal basso grazie alla volontà di centinaia di volontari. Ad oggi sono 149.000 le famiglie assistite gratuitamente e nelle proprie case da medici, infermieri, psicologi, specialisti ed operatori. Oltre 400 solo in Umbria, dove abbiamo potuto attivare una équipe sanitaria nel 2016, grazie all'impegno profuso da un gruppo di volontari. Il futuro è di chi lo sa costruire ed insieme possiamo fare ancora tanto”.

La solidarietà sempre al primo posto

L'importanza della solidarietà "in questi ultimi tremendi anni caratterizzati da attacchi terroristici, catastrofi ambientali, dalla pandemia ed ora anche dalla guerra in Ucraina" viene sottolineata nel catalogo dal presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni. Anche per Cristina Pedetta Duranti la mostra è un "incontro di artisti dai generi e dalle tecniche più disparate" che hanno partecipato "con fervido spirito solidale, diventando ambasciatori di questo progetto di solidarietà" al quale ha aderito anche l'Accademia Belle Arti di Perugia, il cui direttore, Emidio De Albentiis, si dice "orgoglioso" di questa scelta "segno tangibile di una ben precisa visione comune".

La cerimonia di domani pomeriggio per l'inaugurazione della mostra sarà coordinata da Sandro Allegrini e prevede un intrattenimento musicale degli allievi del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia e letture di Isabella Giovagnoni.