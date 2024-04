“Gemelle d’Arte”, il prodigio delle sorelle Adele e Vittoria Spadini

“Ogni bambino è un artista. Il problema è poi come rimanere un astista quando si cresce”: con queste parole di Pablo Picasso viene presentata in esclusiva nazionale a Perugia, allo Spazio Cec (Via Bruschi 2b, traversa di Via Caporali) sabato 13 aprile, dalle 17.30 alle 20.30, la nuova mostra d’arte, denominata “Gemelle d’Arte” patrocinata dal Comune di Perugia.

L’esposizione rappresenta la prima personale di due gemelle di sette anni, artiste prodigio, Adele e Vittoria Spadini nate a Urbino nel 2016, in arte TwinsHeart, che per la prima volta avranno l’occasione di mostrare al pubblico la loro interpretazione artistica e la lora visione del mondo, con un linguaggio contemporaneo in stile astratto che raffigurano con diverse tecniche all’avanguardia, creando opere d’arte su tela.

La loro storia è davvero affascinante, significativa e rappresenta un esempio anche per altri bambini da prendere in considerazione come buona pratica da seguire.

All'età di tre anni, a causa del lockdown che le costrinse a rimanere a casa, la loro mamma le mette difronte a quelle che saranno chiamate due tele gemelle lasciandole giocare e divertirsi come meglio preferivano. Successivamente la mamma decide con l'aiuto di un'amica, di creare una sorta di laboratorio "asilo" dove potessero esprimersi con libertà nell'ambito della musica, del gioco e dell'arte. In un mondo pieno di colori e fantasia con allegria e qualche pasticcio, si appassionavano sempre di più alle varie tecniche di pittura che riuscivano a mescolare anche tra di loro.

“Nel 2023 – afferma la madre Lucia Zuccarello – nasce spontanea l'idea di aiutare i bambini alluvionati dell’Emilia Romagna organizzando su due piedi e in maniera informale una mostra con relativa asta di beneficenza alla quale parteciperanno gli amici di famiglia e i loro compagni della prima elementare. Visto il successo ottenuto, ho così deciso, insieme alle mie le bambine, di far sì che la loro arte fosse foriera di un messaggio in cui si vuole far comprendere ad adulti e bambini, che attraverso l'arte, intesa come espressione del sé, si può aiutare il prossimo, ci si può divertire, si può crescere senza molta televisione e soprattutto ci si può sentire davvero liberi di raccontare il proprio stato d'animo e le proprie emozioni mettendosi difronte a una tela bianca e cercando di imprimere tutto ciò che in quell'attimo ti passa per la mente”.

Pur essendo le gemelline con la loro famiglia romagnoli, da buoni amanti dell’Umbria, hanno deciso di scegliere Perugia per questa loro prima mostra, selezionando lo spazio CEC che con la sua storia, le sue peculiarità architettoniche e il suo fascino senza tempo ha da subito attratto la loro attenzione ritenendolo il miglior ambiente in cui far esporre in anteprima le loro bambine che affronteranno così la loro prima trasferta ufficiale da artiste.

Nel corso della mostra, verrà anche offerto un aperitivo per brindare all’arte, alla bellezza e alla spensieratezza dei bambini.