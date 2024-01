"E questa festa di parole in me", due giornate dedicate a Sandro Penna

Prezzo non disponibile

Sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024, in occasione del finissage della mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative, curata da Roberto Deidier, Tommaso Mozzati e Carla Scagliosi, la Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia dedica l’intero weekend a Sandro Penna (1906-1977), una delle voci più sensibili e profonde del Novecento, originario proprio del capoluogo umbro.

Sabato 13 gennaio, alle 16, Tommaso Mozzati e Carla Scagliosi presenteranno alcune novità significative emerse nel corso di questi mesi, ricostruendo la storia di alcuni disegni di Giorgio Morandi (conservati da Penna) e la vicenda di un taccuino di componimenti autografi, . regalato ad Anita Festa, figlia di Tano, per l’amicizia che legava il poeta al pittore.

A seguire, si svolgerà un reading di poesia di quattro autori contemporanei – Roberto Deidier, Annelisa Alleva, Giorgio Ghiotti e Marco Vitale – che si alterneranno nella lettura di componimenti propri e di versi di Penna, nel solco di uno delle più grandi voci liriche del Novecento italiano.

Domenica 14 gennaio, ultimo giorno di apertura, lo staff dell’ufficio Servizi educativi della Galleria offrirà ai visitatori la possibilità di partecipare a un itinerario guidato all’esposizione per un approfondimento dei suoi contenuti, in due fasce orarie: 11.30 e 17.00.

La partecipazione è gratuita e compresa nel biglietto di ingresso al museo, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email gnu@sistemamuseo.it (massimo 30 partecipanti).

La mostra, che presenta 150 opere di autori quali Pablo Picasso, Jean Cocteau, Alexander Calder e altri, tra cui gli artisti coi quali Sandro Penna instaurò uno stretto rapporto di amicizia e una frequentazione quotidiana, è stata l’occasione per riscoprire l’articolata rete di relazioni che, in vita, legarono il poeta all’ambiente artistico a lui contemporaneo, dalla Roma dell’immediato dopoguerra alla scena giovanile degli anni sessanta e settanta. La selezione di opere esposte alla Galleria Nazionale dell’Umbria ha posto l’attenzione su nomi di primo piano del panorama nazionale, che ebbero stretti rapporti col poeta, da Mario Mafai a Filippo de Pisis, da Carlo Levi a Renato Guttuso, da Mario Schifano, a Tano Festa e Franco Angeli.

Il percorso quindi ha potuto presentare, per la prima volta, parte della straordinaria raccolta radunata dal letterato nel suo domicilio romano, l’appartamento in via della Mola de’ Fiorentini, dove dalla fine degli anni Trenta sino alla morte nel 1977 Penna visse circondato da dipinti, sculture, disegni e incisioni.

Proprio la sorprendente ricchezza di questi materiali, fino a oggi poco conosciuti, ha reso evidente quanto la mostra si costituisca come un eccezionale avvio per ulteriori ricerche, decisive per gli studi dedicati al poeta.