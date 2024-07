Mostre, "Inside the Color" di Fulvio Bifarini alla galleria Spazio

Dopo il il successo della sua ultima mostra in via Margutta a Roma, Fulvio Bifarini continua il connubio con “Spazio” e ancora una volta torna a Perugia negli splendidi ambienti di via Bonazzi 57.

Con “Inside the Color” l’artista esprime tutta la forza del colore e lo fa con opere ad olio di grandi dimensioni capaci realmente di stimolare lo sguardo e colpire l’anima di chi osserva.

La mostra sarà presente dal 12 al 21 di luglio con orario 18,88 - 23. II vernissage è previsto per il domenica 14 luglio dalle 19.