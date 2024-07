Cromoestesia, la mostra itinerante di Federica Tondini "inaugura" la Terrazza del Mercato Coperto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 12/07/2024 al 21/07/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

La storica Terrazza del Mercato Coperto di Perugia, in occasione della sua riapertura durante Umbria Jazz, ospiterà la mostra itinerante "Cromoestesia" di Federica Tondini, curata da Francesca Duranti. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 12 al 22 luglio. Grazie alla collaborazione tra Città del Cioccolato e Umbria Jazz, è stato possibile inserire nel ricco programma del festival questa nuova location e arricchirla con le opere di Federica Tondini, ospitata all’interno degli spazi che in primavera 2025 saranno dedicati al Bar Cioccolateria della Città del Cioccolato.

Per 10 giorni, dal 12 al 21 luglio, il progetto Terrazza Swing permetterà di usufruire gratuitamente di buona musica attraverso le performance giornaliere degli StickyBones (ore 19.30 e ore 22.00) e di un affermato gruppo di DJ che, attraverso il contenitore VinylGroveSelection, regaleranno una magica atmosfera dalle 23.00 fino alle 2.00 di notte.

La mostra "Cromoestesia" è un invito a immergersi in una sinfonia visiva e sensoriale, dove i colori evocano sensazioni sonore, in un continuo dialogo tra superficie e profondità materica. Federica Tondini esplora l'astrazione senza tradire l'oggetto, dando vita a forme dinamiche che si aprono a una molteplicità di contenuti, rinunciando a significati univoci per abbracciare la complessità della percezione umana.

La nuova esperienza pittorica di CK23, pseudonimo della Tondini, ispirata alle tonalità sofisticate e alle forme sinuose e leggerissime dell'Art Déco, creano un’illusione ottica, trasformando le sue opere in un vibrante dialogo tra modernità e tradizione. I colori e le forme che emergono dalle tele tridimensionali e materiche evocano la ricchezza di un arazzo di Mariano Fortuny e la raffinatezza di un stampa di William Morris, dove carta e colore si fondono in un gioco di rimandi estetici.

Le opere saranno presenti al Priori Secret Garden, Babini e Oliviero, San Gallo Palace Hotel, offrendo agli spettatori un'opportunità unica di immergersi nell'arte di CK23 in vari contesti suggestivi di Perugia.