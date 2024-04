Un viaggio della memoria tramite la cultura popolare, Cristiano Schiavolini espone alla Cantina Dionigi di Bevagna

Un viaggio della memoria attraverso i ricordi e le impressioni della cultura popolare. Cristiano Schiavolini è un affabulatore con matite e pennelli (adesso si direbbe uno story teller), colori e collage. Le sue opere, che siano scenografie, disegni, acquerelli, libri assemblati, conduce l’osservatore sulle rotte della memoria condivisa, che si interconnette con quella personale fatta di letture, film, serie tv, fumetti, fotografie. Un percorso che si snoda dagli occhi alla memoria, suscitando emozioni sempre nuove.

Cristiano Schiavolini non esponeva da oltre 10 anni, ma i suoi lavori hanno fatto parte di progetti teatrali (come per Astra Lanz quando ha portato in scena la vita di Camille Caudelle) o scolastici (con Polis cooperativa sociale e diverse scuole del Perugino) oppure l’esperienza della pittura in tempo reale alla Galleria nazionale dell’Umbria. Ebbene adesso torna, grazie a Stefano Chiacchella e Paola Musio, nello spazio espositivo creato all’interno della Cantina Dionigi di Bevagna (appuntamento sabato 4 maggio alle 17.30) con un mostra costituita da tante “cartoline” che raccontano viaggi e storie che “attingono alla cultura popolare e che diventano immagini reali, come un diario visivo di un percorso che fa propri i temi e le suggestioni di film, canzoni, poesie, libri – racconta Schiavolini – Il visitatore si ritroverà in questo viaggio che alterna opere descrittive a visuali iniziando da un punto di partenza e, come osservando dal finestrino di un treno, giungere ad un altro punto, di passaggio. Torno a fare una personale dopo 13 anni, forse perché non avevo molto da raccontare, ma è bastato riprendere la valigia del viaggiatore per ricominciare a narrare”.