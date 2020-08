Nuova installazione per la mostra "Creativity" a Castiglione del Lago

Arriva a Palazzo della Corgna in Castiglione del Lago una nuova videoinstallazione nel contesto della mostra “Creativity, da Guttuso a Schifano alla Transavanguardia, linee d’arte contemporanea del secondo Novecento”.

Giovedì 13 agosto, alle 18:30, la presentazione dell’opera di Tommaso Pagliacci pensata per la mostra che rimarrà visitabile fino al 13 settembre a Castiglione. Si intitola “Autoritratto” ed è la videoinstallazione dedicata alla mostra Creativity per lo spazio della project room. Si tratta di un inedito incontro padre e figlio, Mirko e Tommaso Pagliacci, dove il video, presentato per la prima volta nel 2019 in occasione di Macro Asilo presso il museo Macro di Roma, racconta in forma narrativa ma con effetti dinamici e artistici l’esperienza storica di Mirko Pagliacci in relazione alla sua formazione accanto ad alcuni nomi presenti in mostra: Turcato, Schifano e tutto l’ambiente della Roma anni Ottanta e Novanta.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19, con l’ultimo ingresso fissato 45 minuti prima dell’orario di chiusura. Lagodarte garantisce la possibilità di effettuare, su prenotazione, aperture straordinarie per visite riservate. Il biglietto d’ingresso comprende la visita al Palazzo della Corgna e alla Rocca del Leone e costa 9 euro: il “Ridotto A” 7 euro (per gruppi+15 e fino a 25 anni); il “Ridotto B” 4 euro (ragazzi tra 6 e 17 anni e residenti nel Comune di Castiglione del Lago); ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni.

Per informazioni varie, su visite guidate e laboratori per le scuole: Palazzo della Corgna tel. +39075951099 oppure inviando un’e-mail a cooplagodarte94@gmail.com