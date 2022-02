"Noi siamo cambiamento..." una mostra con gli scatti di Giorgia Hilay Panciarola, tragicamente scomparsa a soli 19 anni

Si volgerà dal 19 al 27 febbraio a Perugia una mostra molto speciale: quella dedicata a Giorgia Panciarola (in arte Hilay), sullo sfondo del motto "...noi siamo cambiamento ed equilibrio all’interno di una costante...".

Giorgia è una ragazza scomparsa tragicamente a soli 19 anni in un incidente stradale il 26 maggio 2021 a San Feliciano (Perugia). All'insegna dell'amore per la vita che aveva Giorgia, il Comitato “Amici di Giorgia” ha deciso di organizzare questa esposizione con oltre 250 scatti della giovane ragazza di Magione, dopo la prima edizione della gara podistica "Giorgissima" svoltasi nei mesi scorsi, in cui sono state raccolte offerte devolute interamente all’Istituto Serafico di Assisi.

In occasione dell'inaugurazione della mostra, che si terrà presso lo spazio espositivo S. Maria della Misericordia Via Oberdan, 54, ci saranno il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il Sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, e Francesca Di Maolo, Presidente del Serafico.

Anche in questo caso verranno raccolte donazioni per contribuire alla realizzazione dell' "Orto della Speranza” dei ragazzi del Serafico di Assisi.