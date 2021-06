L'artista newyorkese George Cochrane a Perugia per la sua mostra su "Charun Demonio" al MANU

Prezzo non disponibile

L'artista newyorkese George Cochrane sarà a Perugia venerdì 4 giugno 2021, alle ore 16.30, presso il MANU (Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria) in Piazza G. Bruno, 10 a Perugia. L'artista sarà intervistato da Maria Angela Turchetti e Carlo Pulsoni. L’iniziativa è compresa nell’ambito della mostra “Charun Demonio e l'immaginario mitologico dantesco”.

Dopo l’intervista sarà possibile visitare la mostra accompagnati dai curatori, Maria Angela Turchetti, Carlo Pulsoni, Tiziana Caponi.

Chi è l'artista

George Cochrane è professore di arte alla Fairleigh Dickinson University di Madison, New Jersey. Vive a Brooklyn e lavora a Long Island City, nel Queens. La sua formazione artistica è iniziata a Weston, nel Massachusetts, ed è proseguita a New York. I suoi dipinti e disegni ad olio sono stati esposti in svariate gallerie di tutto il mondo. Il suo Inferno dantesco, interamente scritto e illustrato a mano frutto di sette anni di lavoro, è visibile nella mostra Charun demonio e l’immaginario mitologico dantesco, presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria.