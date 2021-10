Aperta negli USA la mostra “Un intellettuale fra due mondi” sul nostro Uguccione Ranieri di Sorbello

Aperta negli Usa la mostra “Un intellettuale fra due mondi” (“An Intellectual Between Two Worlds”) sul nostro Uguccione Ranieri di Sorbello. Si tratta di una vasta esposizione che in quindici pannelli racconta la proficua attività da lui svolta in quel Paese per diffondere lingua, cultura, valori dell’italianità.

L’hanno realizzata varie personalità del mondo accademico come Anthony Tamburri del Calandra institute, Valerio De Cesaris (Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia), Fred Gardaphé (City University of New York), Roberto Dolci (Università per Stranieri di Perugia). E, naturalmente, Ruggero Ranieri (Presidente della Fondazione Ranieri di Sorbello). Curatrice della mostra Antonella Valoroso, autrice a quattro mani con Ruggero Ranieri del volume, uscito nella collana da me diretta (“Umbri”): “Uguccione Ranieri di Sorbello. Un intellettuale tra due mondi” (Morlacchi Editore, 2019).

Uguccione Ranieri di Sorbello è stato, fra l’altro, docente di lingua e letteratura italiana alla Yale University e al Middlebury College. Fu assai apprezzato come conferenziere anche nel 1965, in occasione della celebrazione del settimo centenario della nascita di Dante Alighieri.

Di lui scrisse Indro Montanelli, che gli fu amico: “Ho avuto per compagno l’uomo più sprovveduto, scombinato, impillaccherato del mondo, ma anche uno dei più generosi, imprevedibili, caldi, candidi, affascinanti e poetici. La sua coscienza era il contrario delle sue cravatte e giacchette: senza macchia” (p. 155, op. cit.).

Dunque, un omaggio doveroso – questo avvenuto negli USA – a una personalità di forte caratura umana e culturale.

Alla cui memoria si richiama la Fondazione che ne porta il nome. E che vede come colonna la figura dello storico Ruggero, degno figlio di tanto padre.