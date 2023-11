"Interno Uomo" di Stefano Bicini alla Loggia dei Lanari

Prezzo non disponibile

Da 24 novembre al 10 dicembre la Loggia dei Lanari, in piazza Matteotti 18, ospiterà l’esposizione temporanea Stefano Bicini dal titolo “Interno Uomo”. L’evento è patrocinato dal Comune di Perugia, dall’Università degli Studi di Perugia e realizzato in collaborazione con le Associazioni Stefano Bicini, Spazio Bianco e Avanti Tutta.

L’esposizione sarà inaugurata presso la Loggia dei Lanari il 24 novembre alle 11.30 alla presenza del vicesindaco Gianluca Tuteri, di Gabriele Giottoli, assessore al turismo, sviluppo economico e partecipazione, di Leonardo Varasano, assessore alla cultura, del professore Roberto Rettori, delegato del rettore dell’Università degli Studi di Perugia per orientamento, tutoraggio dottorato e divulgazione scientifica, della professoressa Daniela Francisci, direttrice della Clinica delle malattie infettive, del professore Fausto Roila, direttore della scuola di specializzazione dell’Oncologia Medica in congedo, dei rappresentanti delle farmacie sociali Afas e dei rappresentanti delle organizzazioni che si occupano nel territorio di Perugia di prevenzione, assistenza e sostegno in merito al tema Hiv/Aids.

Saranno illustrate le finalità dell’iniziativa che vuole essere una prosecuzione della mostra conclusa il 19 novembre scorso presso l’ospedale di Perugia e un ulteriore e importante richiamo alle volontà testamentarie dell’artista di devolvere tutto il ricavato della vendita delle sue opere alle necessità dei malati Hiv e oncologici.