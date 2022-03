Apre stamattina in Augusta “Prospettiva Pasolini”, in perfetta coincidenza col centenario della nascita.

Inizia alle 11 una kermesse che si dipanerà in due mostre del circuito bibliotecario comunale (Augusta e San Matteo degli Armeni, a far capo dall’11 marzo), una quindicina di conferenze (ai Notari), due spettacoli e tanto altro work in progress, da qui a giugno.

L’iniziativa muove dalla sperimentata collaborazione tra l’Università degli Studi e l’assessorato alla cultura del Comune. Una sinergia di provata efficacia.

“Come accaduto per Dante – dichiara l’assessore alla Cultura Leonardo Varasano – ci muoviamo nella prospettiva del rapporto col territorio”.

Dunque il rapporto col poeta perugino Sandro Penna, che Pasolini incoraggiò e aiutò in più circostanze. La partecipazione all’edizione del 1965 (facendo chiarezza su alcune incertezze) del Festival dei Due Mondi di Spoleto, alla “conoscenza con Ezra Pound – ci dice il professor Carlo Pulsoni, anima della mostra – che Pasolini inizialmente vide con pregiudizio e poi apprezzò”. Ma in mostra viene anche ricordato lo storico rapporto con la Pro Civitate Christiana di Assisi, che ha fornito il copione del “Vangelo”.

Parallelamente alle mostre, si terrà un ciclo di conferenze inerenti aspetti di un personaggio poliedrico e multiforme. Si esaminerà il versante dell’intellettuale, scrittore, regista, polemista. Conversazioni tenute da personaggi del mondo accademico e non solo. Pensiamo all’incontro sul cinema dello storico della Decima Musa, Fabio Melelli.

Esiste anche un progetto cinematografico originale di Vittoria Corallo, realizzato con gli studenti dell’Università, coi riflettori puntati sul quartiere perugino di Ponte San Giovanni. Così come Pasolini raccontò le periferie romane e i suoi abitanti. Non per associare i giovani ponteggiani ai “ragazzi di vita”, ma per indagarne la dimensione umana e antropologica. Ne ha parlato Roberto Rettori, delegato del rettore dell’Università degli studi di Perugia, per il settore orientamento e tutorato.

La mostra su Pasolini è a cura di Carlo Pulsoni, Roberto Rettori e Simone Casini. Lo stesso assessore Varasano ha curato la bacheca dedicata al Pasolini del 1974. Per l’Augusta, Francesca Grauso e tutto il personale fortemente attivato sul progetto.

Non è privo di rilievo il patrocinio ottenuto dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario di Pasolini, a riprova della qualità delle iniziative perugine.

Mi piace molto il titolo della mostra. “Prospettiva” come capacità di allargare lo sguardo all’orizzonte. Ma anche il senso di “guardare avanti” e “vedere lontano” (prospicio). Ed è questo l’augurio da rivolgere all’iniziativa pasoliniana che si inquadra in un contesto di lodevole attivismo culturale della nostra città. Che deve continuare in questa direzione.