Mostra Mercato del Tartufo Estivo e della Rosa, Cascia è pronta

L'8 e il 9 Agosto nella città di Santa Rita arriva la 12° Mostra Mercato del Tartufo Estivo e della Rosa. Con questa manifestazione il Comune di Cascia si propone di focalizzare l’attenzione sul tartufo estivo nelle sue varie fasi: la raccolta,la conservazione e il suo impiego in cucina.

Non solo stand con prodotti tipici, ma anche momenti di svago e di attrazione. La conoscenza del tartufo e della rosa passerà in questi due giorni attraverso incontri culturali, degustazioni e laboratori artigianali a cura del MOICA sezione di Cascia. La novità dell’Aestivum 2020 è la collaborazione con il gruppo “Io compro umbro”,che ad oggi conta più di 43000 iscritti, di cui circa 1500 aziende di tutti i settori merceologici. E’ il primo evento che nasce con il Comune di Cascia e ha come obiettivo quello di proporre delle iniziative per far ripartire il mercato all’interno della regione. In queste due giornate dell’Aestivum saranno presenti tanti stand con l’unicità dei bravi artigiani che porteranno il profumo del tartufo, dell’ olio umbro e di tanto altro. Presente per l’ evento lo Chef del tartufo Carmelo Sorce, il Sommelier ( tannin Time ) Alessandro Ingrosso, l'llusionista Magic Andrea e la fata della poesia Alessandra di Cesare. Nel pomeriggio del 9 Agosto Cascia ospiterà la Cantante Annalisa Baldi che attraverso la sua pagina Facebook pubblicizzerà l’intero territorio.

Sabato 8 Agosto dalle ore 11.00, sarà la volta di piccole degustazioni e Show Cooking, curate da Di Curzio Incoming ,Hotel delle Rose e Magrelli Ospitalità. Le serate di sabato e domenica saranno allietate da musica di Cabaret con Massimo Bagnato Show e il Concerto “ Omaggio all’ Umbria” a cura della dott.ssa Laura Musella. L’ evento che questo fine settimana animerà la città di Santa Rita sarà organizzato nel pieno rispetto di tutte le norme anticovid-19.