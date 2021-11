Marianna Florenzi Waddington e la sua opera civile ed intellettuale: a Perugia una serie di eventi per onorarla

La figura di Marianna Florenzi Waddington e la sua opera civile ed intellettuale saranno oggetto nel pomeriggio di oggi e di venerdì 19 novembre di una mostra, la presentazione di alcuni volumi e un concerto.

Figlia del conte Pietro Bacinetti di Ravenna e della contessa Laura Rossi di Lugo, Marianna Bacinetti – passata ai posteri come Marianna Florenzi Waddington - diventa sin da giovane l'ideale della donna istruita del suo tempo. Impegnata nei salotti culturali dell'epoca, nel 1819 sposa a Perugia il marchese Ettore Florenzi di Rasina, con cui ha due figli: Carlotta e Ludovico. Durante il carnevale del 1821 conosce il re Ludovico I di Baviera con il quale entra in intimità recandosi presto alla corte di Monaco, dove entra in contatto con la migliore società tedesca.

Con Ludovico I di Baviera la Florenzi avrà un corposo scambio epistolare: circa 3.000 sono le lettere che spedirà al re nel corso della sua vita. Marianna Studierà scienze naturali a Perugia, sarà traduttrice e promotrice in Italia delle opere di Kant e Spinoza. Rimasta vedova, si risposerà nel 1836 con l'inglese Evelyn Waddington, futuro sindaco di Perugia, dedicandosi alla vita politica perugina e ospitando nella sua casa di Villa La Colombella - oggi proprietà dell’Università per Stranieri di Perugia - numerosi patrioti italiani.

"Marianna Florenzi - Elogio della vanità" è il titolo dell’iniziativa, che nell'Aula Magna dell'Università per Stranieri di Perugia hainizio alle 17:30, con una tavola rotonda sulla Florenzi e il suo tempo, cui prenderanno parte Ippolita Degli Oddi e Norberto Cacciaglia. Segue la presentazione del volume d'artista “Elogio della Vanità”, delle Grimm Twins, ovvero Ayumi makita e Barbara Lachi, promotrici e organizzatrici dell’iniziativa.

Venerdì prossimo, alle 17:30, ancora nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga, è in programma il concerto "Hauskonzert" a cura di Ars et Labor, con musiche di Joseph Haydn e Felix B. Mendelssohn. Seguirà la presentazione del cortometraggio curata da Makita e Lachi, con l'attrice Caterina Fiochetti. Da oggi al 19 novembre 2021 presso l’Ateneo è allestita una mostra su Marianna Florenzi, con oggettistica e libri artistici.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo del Goethe Institut e dell’Istituto Tedesco Perugia, e in collaborazione con: il CAMS (Centro di Ateneo per i Musei scientifici), l’Università degli Studi di Perugia, l’Università per Stranieri di Perugia, il Polo Museale dell'Umbria, la Fondazione Ranieri di Sorbello, Gran Tour Perugia, La Perugia dei Tedeschi e l’Associazione Ars et Labor.