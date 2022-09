Dal lontano Oriente a Panicale una mostra tra kimoni e gioielli d’autore: è “Ispirazione Oriente”

Un viaggio immaginario tra Giappone e Parigi, all'insegna della bellezza che supera i confini. Quindici Kimoni dipinti a mano e un centinaio di gioielli che si ispirano all'Oriente e all'Art Déco saranno in mostra presso gli spazi dell’Arca di Pan a Panicale a partire dal 21 settembre con il nome di “Ispirazione Oriente. Dal kimono al gioiello”.

Ad essere esposti saranno i kimoni della costumista Maria Filippi e i gioielli di Clelia Pedde, manufatti unici, preziosissimi, disegnati e realizzati dalle due artiste romane che hanno alle spalle percorsi diversi.

Maria Filippi, diplomata all'Accademia di Costume e Moda di Roma, si avvicina giovanissima al mondo dello spettacolo dal vivo (teatro, opera, balletto) e lavora con Maestri come Gigi Proietti, Lele Luzzati, Pierluigi Pizzi, Zeffirelli, per citarne alcuni. Si forma all'interno di prestigiose Sartorie a Roma e Palermo. Dirige servizi di Sartoria per l'Arena di Verona. Firma scene e costumi per numerosi spettacoli di Carla Fracci e Beppe Menegatti e per il Teatro Globe Gigi Proietti di Roma. Collabora da anni con i registi Giancarlo del Monaco e Marco Carniti in prestigiosi Teatri italiani ed europei. Ha firmato costumi anche per produzioni cinematografiche.

Clelia Pedde, romana, un background giuridico e diversi anni di lavoro in ambito televisivo e cinematografico, si dedica da dieci anni alla sua grande passione: disegnare e realizzare gioielli. Il suo è un percorso di ricerche e studi continui, che abbracciano temi e suggestioni di volta in volta diversi. In questo caso è l'invito dell'amica Filippi che la porta verso l'Oriente.