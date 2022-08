Un laboratorio sensoriale ispirato alla mostra “La rivoluzione della fantasia. Rodari, Munari e gli altri” al Museo della Pesca di San Feliciano

Domenica 14 agosto, alle ore 17, a San Feliciano di Magione, presso il Museo della pesca e del lago Trasimeno, si terrà un'iniziativa speciale dedicata ai più piccoli: ispirato dalla fantasia di due grandi creativi, Gianni Rodari e Bruno Munari, si svolgetà infatti il laboratorio “Il bosco tattile". Gli operatori di Sistema Museo, cooperativa che gestisce lo spazio museale, guideranno in piccoli in giochi che coinvolgeranno tutti i sensi.



“Un laboratorio – spiegano gli organizzatori – in cui giocheremo con i sensi per allargare la conoscenza plurisensoriale. Ogni bambino è sempre presente con tutti i sensi in tutto ciò che fa, e vive più intensamente ogni esperienza proposta. Utilizzando i materiali più particolari ci divertiremo a creare un bosco tattile che ogni bambino potrà riportare a casa”.



Età consigliata dai 4 anni in su. I bambini sotto i 6 anni devono essere accompagnati da un adulto. Il laboratorio ha una durata di circa 60 minuti circa.



I laboratori rientrano nelle attività organizzate nell’ambito della mostra “La rivoluzione della fantasia. Rodari, Munari e gli altri” in corso nello spazio espositivo del museo. Fino ad ottobre sarà possibile visitare anche le mostre temporanee “Il Pioniere” che ripercorre le vicende del giornalino per ragazzi Il Pioniere pubblicato dall’Associazione pionieri d’Italia, sotto la guida di Carlo Pagliarini che ne è stato il fondatore, tra gli anni Cinquanta e Sessanta; e la mostra fotografica "Lago di fantasia" di Stefano Stefanoni.