La Sottile Linea d’Umbria, prosegue il suo viaggio. Tappe a Perugia, Campello sul Clitunno e Carsulae

La Sottile Linea d’Umbria continua il suo viaggio di valorizzazione dei luoghi della cultura dei Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria.

Giovedì 11 luglio, alle ore 18.00, inaugura presso il chiostro del Museo archeologico nazionale dell’Umbria, Terra, terre di Gianni Dessì: quattro nuove sculture, pensate appositamente per il luogo, permetteranno a chi attraversa il portico di assistere all'evoluzione dell'uomo, raffigurato in tre età della vita, in cui la forma astratta dialoga e si trasforma in segno riconoscibile.

Venerdì 12 luglio, alle ore 18.30, sarà protagonista l’Area archeologica di Carsulae con Goød Year di Paolo Canevari: le opere saranno inserite nello splendido scenario del parco archeologico, dove dalla terra emergerà una scritta enigmatica e provocatoria; il celebre marchio Good Year suggerirà al pubblico quanto nella parola Bene sia contenuta la parola Dio, in un intreccio semantico che affonda le sue radici nel senso del sacro. Il percorso della mostra prevede anche l'incontro con i colossei realizzati dall'artista attraverso la manipolazione di copertoni, in un cortocircuito tra antico e contemporaneo che caratterizza l'intero progetto.

Sabato 13 luglio, infine, alle ore 18.00, Marco Tirelli inaugurerà, presso il Tempietto sul Clitunno, una scultura metafisica, dove si riflette sull'eternità dell'arte e dei temi assoluti che investiga attraverso forme infinite.

La Sottile Linea d’Umbria è il nuovo progetto della Direzione Generale Musei del MIC, Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria e della Regione Umbria, con il contribuito della Consulta delle Fondazioni Casse di Risparmio Umbre e la collaborazione di Radio Subasio.

Sul sito gallerianazionaledellumbria.it saranno disponibili tutte le informazioni per visitare i luoghi della cultura coinvolti, acquistare il biglietto unico e scoprire i percorsi che collegano i musei.

La manifestazione si arricchisce, inoltre, di un biglietto unico di 15 euro, con il quale fino al 6 ottobre, per la prima volta, sarà possibile visitare i quattordici musei nazionali dell’Umbria.