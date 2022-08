La 24 Ore di Le Mans raccontata nelle immagini della fotografia di Carlo Sacco

Dopo l’acclamato passaggio dell’edizione 2022 della Coppa della Perugina ancora un appuntamento con la storia delle grandi gare automobilistiche a Paciano. Questa sera alle 21 sulla centrale piazza della Repubblica il fotografo Carlo Sacco racconterà la storia della celebre 24 ore di Le Mans attraverso le foto e le immagini raccolte dagli anni 50 e gli anni 80, una testimonianza esclusiva ed emozionante della gara più famosa del mondo nata nel 1923. Classe 1946 Carlo Sacco è un fotografo free lance che fin dai primi anni 70 si è dedicato principalmente ad una fotografia a sfondo sociale, ma anche ritrattistica e paesaggistica, con una forte determinazione a fermare momenti di vita e di storia emblematici di alcune realtà come appunto una sfida sportiva estrema come la 24 ore di Le Mans che non è solo un confronto tecnico-sportivo ma anche una grande sfida umana. La partecipazione è libera.