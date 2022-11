In mostra le ‘Storie a scatti’ di Perugia e dei suoi abitanti: un percorso fotografico inedito tra i momenti quotidiani della nostra città

Si chiama 'Storie a scatti’ la mostra fotografica, frutto dell'omonimo laboratorio sul racconto fotografico curato tra giugno e ottobre da Antonello Turchetti e promosso dalla cooperativa sociale Borgorete e dall’associazione Luoghi Comuni nell’ambito del progetto Agenda Urbana. Una mostra che ritrae immagini della vita quotidiana, come quelle della donna che gestisce il bar della Stazione di Sant’Anna, quella di un barbiere con una passione per il canto o, ancora, quella dei ragazzi che giocano a pallone in un campetto di periferia, tutti i sabati. La mostra è in programma da sabato 5 a domenica 13 novembre al Community Hub di Madonna Alta.

I cittadini-partecipanti hanno approcciato il linguaggio fotografico con uno scopo narrativo, divenendo biografi delle comunità dei tre quartieri oggetto delle azioni di Agenda Urbana, progetto dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Perugia: Madonna Alta/Fontivegge, via dei Filosofi/Pallotta e Ponte della Pietra. Nel mirino di chi ha preso parte al laboratorio non c’è stato un soggetto da rendere con una tecnica fotografica perfetta, ma quei dettagli capaci di narrare, del territorio, ciò che avviene, chi lo popola, chi vi transita di passaggio. Come? Attraverso l’ascolto senza pregiudizi dei suoi abitanti, che caratterizzano quotidianamente quei luoghi con la loro presenza. Un modo per elaborare una rappresentazione alternativa a quelle che emergono quotidianamente nei media tradizionali, un genere di rappresentazione che Borgorete e Luoghi Comuni hanno già alimentato tra l’estate del 2021 e quella del 2022 con le due edizioni della residenza letteraria Parole Abitate e con il laboratorio teatrale di comunità ExtrAtto.

Le immagini catturate dagli undici partecipanti approderanno nella forma di racconto, visivo e testuale, nella mostra che verrà inaugurata il 5 novembre, alle ore 18, nella stessa sede che ha ospitato i workshop, il Community & Family Hub di Madonna Alta (via Diaz 150, accanto al cva). Imperdibile, per conoscere meglio quegli spazi della città che attraversiamo senza renderci conto delle loro bellezze inattese, soprattutto umane.

“Storie a scatti – dice Antonello Turchetti - non è solo una narrazione di un territorio, un reportage fotografico, è stato soprattutto un gesto poetico nel senso greco di poiein: fare, generare. È stato un percorso dove la fotografia e la raccolta di storie di vite hanno generato nuovi sguardi e nuove relazioni sia all’interno del gruppo di lavoro che nei luoghi, con le persone che li abitano. Un fare dove il paesaggio è diventato ambiente, orizzonte, panorama, spazio, suolo; non un semplice fondale, una quinta che delimita la commedia umana”.

In mostra le opere di le opere di Irene Berna, Michele Bigicchia, Beatrice Depretis, Ivana Finocchiaro, Eleonora Di Mario, Michaela Matichecchia, Ilaria Montanucci, Emanuela Rogaia, Marina Scardazza, Anita Sibaud, Federico Ventriglia.