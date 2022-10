“Immagina Dante”, a San Feliciano una mostra con i disegni dei bambini sulle suggestioni della Divina Commedia

Il modo in cui i bambini in età prescolare hanno rappresentato le suggestioni dantesche della Divina Commedia sarà oggetto della mostra “Immagina Dante” che verrà inaugurata sabato 15 ottobre, ore 16, nella Sala barca del Museo della Pesca di San Feliciano, Magione.

Ideatrice e curatrice del percorso espositivo, realizzato nell’ambito delle iniziative collegate alla mostra “La rivoluzione della fantasia. Rodari, Munari e gli altri tra punte e linee” in corso al Museo, è Claudia Cheruzzi estimatrice dell’opera del Sommo poeta e, inoltre, impegnata in attività culturali e umanitarie. Ex insegnante di scuola dell'infanzia nella quale ha operato per circa 42 anni, Claudia Cheruzzi è laureata in pedagogia ed autrice del libro "Camarelle" (Intermedia Edizioni), raccolta di numerosi aneddoti scolastici.

L’iniziativa, oltre che consentire di viaggiare nel mondo dantesco attraverso la narrazione fatta dalla curatrice che effettuerà delle visite guidate, è finalizzata anche al sostegno delle attività della Lega del Filo d'Oro che dal 1964 è punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Le visite guidate saranno effettuate il giorno dell’inaugurazione e domenica 30 dalle 10 alle 11 e dalle 16 alle 17.