Il "tesoro" dell'isola di San Lorenzo: "Qui c'è la mia vita"

È il 9 marzo 2023 e la terra sotto i nostri piedi torna a tremare.

Un evento sismico localizzato, ma forte ed intenso. Nei giorni successivi succede l’inevitabile: molti edifici, tra cui i luoghi di culto sono dichiarati inagibili. Le comunità attorno all’epicentro – e non solo – si ritrovano prive delle proprie chiese parrocchiali. A questa situazione si aggiunge l’“operazione di sottrazione” delle opere d’arte in esse conservate per garantirne un’adeguata messa in sicurezza.

Custode temporaneo diviene il Museo del Capitolo.

In occasione del Natale 2023, il Museo del Capitolo della Cattedrale, completamente riallestito per il centenario della sua nascita (1923-2023), propone l’esposizione dal titolo “Qui c’è la mia vita”, in cui sarà esposta la tela proveniente dalla Chesa di San Paterniano di Pierantonio raffigurante la Madonna in trono con il Bambino tra i santi Giacomo, Paterniano Vescovo, Francesco d’Assisi e Giovanni Battista.

La presenza dell’opera nei depositi del Museo del Capitolo, frutto della necessaria sottrazione di sicurezza diviene un’addizione, un valore aggiunto, un dono natalizio, l’auspicio di una nuova nascita, rivolto alle comunità colpite e a tutti i visitatori con l’intento di non far dimenticare le difficoltà sorte a seguito degli eventi sismici che hanno portato alla chiusura di chiese e luoghi di aggregazione.

L’esposizione temporanea rientra tra le iniziative di “TESORI ALL’ISOLA”, che hanno si l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-artistico, ma soprattutto quello di approfondire tematiche, storie che possano generare un dialogo vero e un incontro vivo per tutti i visitatori.

La presenza di queste opere al Museo, seppur temporanea, ha generato alcune domande in merito alla ferita che il loro spostamento ha provocato nelle comunità locali, facendo emergere il desiderio di raccontare, spiegare e condividere il valore identitario, culturale e religioso di cui queste opere da secoli sono portatrici. Questa sottrazione lascia nelle comunità colpite un profondo vuoto, evidenziando al tempo stesso una ferita da accogliere, guardare e curare.

L’esposizione avrà come scopo principale quello di lasciare un’ipotesi di sguardo. Al dipinto di Sinibaldo Ibi - allievo e seguace di Pietro Perugino - saranno affiancate alcune opere di due artisti contemporanei Paolo Bellegrandi e Riccardo Secchi le cui tele diventano degli essenziali mediatori per comprendere le ferite provocate dal sisma e suggerire una visione, una prospettiva e un’ispirazione, affinché la bellezza possa essere la cura e l’antidoto per non lasciare che le macerie e l’inagibilità degli edifici facciano calare il buio e la vita si spenga anche in questi paesi del nostro territorio.? L’iniziativa è quindi un dono natalizio, l’auspicio di una nuova nascita, rivolto alle comunità colpite e a tutti i visitatori.

L’inaugurazione dell’esposizione alla presenza dell’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Mons. Ivan Maffeis si terrà venerdì 15 dicembre alle ore 17.30 presso la Sala dell’Insula del Museo del Capitolo.