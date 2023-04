Gubbio, orario continuato per gli ultimi giorni dedicati a Leonardo da Vinci

Ancora pochi giorni per ammirare da vicino e sperimentare le oltre 50 ricostruzioni interattive e fedelmente ricostruite a mano, delle lungimiranti invenzioni del genio fiorentino. Chiuderà lunedì 1 maggio la mostra di successo “L’ingegno di Leonardo. Le macchine” a Palazzo dei Consoli di Gubbio, che ha già registrato oltre 20.000 visitatori con numeri importanti durante le festività pasquali e il ponte del 25 aprile. Proprio per rispondere alle numerose richieste di visitatori che a migliaia in questi giorni stanno visitando la mostra, negli ultimi tre giorni di apertura, dal 29 aprile all’1 maggio, sarà aperta straordinariamente con orario dalle 10 alle 20.

“Vietato non toccare” è la parola d’ordine della mostra a Gubbio, apprezzata sia da bambini che giovani: le macchine, infatti, si possono azionare in modo autonomo attraverso il movimento di maniglie e manovelle così da scoprirne il facile funzionamento. Studi per il volo, il primo modello di carro armato, macchine di ingegneria idraulica e oggetti curiosi, come il girarrosto a vapore, la scala mobile e il robot. Accanto ad ogni macchina è visibile anche l’immagine della pagina del codice che riporta il disegno tecnico eseguito da Leonardo, utilizzata per la ricostruzione fedele del modello, insieme ad un’accurata descrizione. Una sezione della mostra è dedicata ai più piccoli, con giochi interattivi ispirati alle macchine di Leonardo per sperimentare e scoprire questo grande genio divertendosi.

La mostra è curata da Gabriele Niccolai e promossa dal Comune di Gubbio e Gubbio Cultura e Multiservizi, con il contributo della Regione Umbria e in collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Firenze.

I modelli esposti a Palazzo dei Consoli di Gubbio sono frutto di un lungo lavoro della famiglia fiorentina Niccolai che, a partire dal 1960, ha deciso di dare vita alle macchine disegnate da Leonardo nei suoi Codici, unendo il sapere artigiano alla ricerca accademica utilizzando i materiali dell’epoca quali legno, cotone, ottone, ferro e corde. La prestigiosa collezione conta oggi oltre 400 modelli unici ed è la più grande dedicata alle macchine di Leonardo da Vinci.