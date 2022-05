Giovani artisti forgiati dall'ABA Perugia in mostra a Foligno a Palazzo Trinci

Indirizzo non disponibile

Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” saranno protagonisti, a partire dal 14 Maggio, a Foligno, della mostra “Trafogliare”, realizzata in collaborazione con il Museo di Palazzo Trinci, sede dell'esposizione. Sarà un'opportunità che consente agli studenti dell’antica istituzione perugina di esprimere gli esiti del proprio lavoro attraverso opere in forma di libro che mettono in evidenza il rapporto dialettico tra segno, materia e memoria. Una narrazione poetica che assume una forma concreta grazie ai diversi mezzi espressivi impiegati: dalla grafica d'arte al ready made, dalla pittura all'assemblaggio.

L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Arti Visive dell’Accademia, quindi dai docenti Stefano Mosena (Corso di Grafica d’arte), e Lucilla Ragni (Corso di Pittura). Ad esporre saranno gli artisti: Francesco Antonio Albano, Virginia Altana, Margherita Belardinelli, Francesca Biancalana, Jack Alessandric Caraig, Caterina Cecere, Maria Serena Colombo, Irene Crescentini, Giovanni Ferretti, Gao Yinsong, Emma Genovese, Michela Lanfaloni, Luo Pin, Giulia Macculi, Andrada Paulina Marian, Irene Marino, Valeria Massoli, Giovanna Neri, Letizia Paoletti, Giulia Piacci, Agnese Pierotti, Diego Pula, Sara Rossi, Paolo Saloni, Lucia Sparamonti, Wang Yuxin, Xie Jiale, Zhang Haoyue, Zhao Shi Hang.