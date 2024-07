Oro, terra e jazz: l’arte di Gianni Dessì al chiostro del Museo archeologico

Il chiostro del Museo archeologico nazionale dell’Umbria, in questo preludio di Umbria Jazz, si arricchisce delle sculture del maestro Gianni Dessì. Quest’anno il rinomato artista romano ha inoltre firmato il manifesto del Festival per l’edizione 2024, unendosi a illustri predecessori come Alberto Burri.

Costantino D’Orazio, direttore dei Musei Nazionali di Perugia - Direzione Regionale Musei Umbria, ha spiegato: “Umbria Jazz ha proposto a Dessì la creazione del nuovo manifesto, e grazie a questa collaborazione con il festival, Dessì ha collaborato anche con noi”.

Gian Luca Laurenzi, direttore della Fondazione Umbria Jazz, ha sottolineato l’importanza di mantenere e intensificare il rapporto storico con la Galleria Nazionale dell’Umbria: “Abbiamo voluto rafforzare questo legame attraverso un manifesto ispirato alle opere del museo. Inoltre, la fondazione Umbria Jazz sta acquisendo le opere che costituiscono i manifesti ufficiali degli ultimi anni per creare un prezioso patrimonio artistico”.

Dessì, nato a Roma nel 1955, è un artista poliedrico la cui opera spazia dalla pittura alla scultura con un’attenzione particolare alla materia e al colore. Parlando del manifesto Dessì ha spiegato che l’invito del direttore era di creare un’opera che riflettesse la collezione del museo. Il tema dell’oro presente nei capolavori esposti è diventato l’elemento centrale del manifesto: “Nell’opera un personaggio che sta suonando che si materializza fra l’oro delle macchie”.

Oggi giovedì 11 luglio, alle 18, la mostra “Terra, terre”, parte del progetto “La sottile linea dell’Umbria” che valorizza i luoghi della cultura dei Musei Nazionali di Perugia, sarà inaugurata al pubblico.

Per questa esposizione, Dessì ha scelto di lavorare con terracotte non ancora cotte, sfruttando la suggestiva architettura del chiostro: “Questo luogo detta già di suo delle condizioni con una partitura architettonica molto precisa” ha spiegato.

L’artista ha creato figurazioni che occupano uno spazio geometrico, evocando l’idea della nascita e della trasformazione. Le sculture, fatte di fibra d’agave e resina, rappresentano frammenti di un viaggio umano, e sottolineano la connessione tra il corpo e la terra e la complessità delle relazioni umane. Dessì ha spiegato che queste opere nascono dalla manipolazione primaria della terra e si sviluppano in forme più complesse dove l’immagine della terra assume sembianze umane.

Le opere, prodotte dall’azienda Atmo di Perugia, riflettono la visione di Dessì ovvero piccole isole che simboleggiano il nostro arrivo nel mondo come migranti, con un carico di storia e identità. La geometria delle sculture rispecchia le relazioni umane e la vita stessa, confermando che, come scriveva John Donne “Nessun uomo è un’isola”. Ognuno di noi è parte di un continente più grande, connesso agli altri attraverso la terra e il tempo.

In questo incontro tra terra e arte, tra tradizione e innovazione, il chiostro del Museo Archeologico diventa un crocevia di significati, un luogo dove ogni scultura è un frammento di storia e un invito a pensare all’umanità condivisa. L’arte di Dessì, con la sua profonda connessione alla materia e alla forma, trasforma lo spazio in un viaggio sensoriale che esalta la bellezza della creazione e il mistero dell’esistenza.