La Galleria d’Arte Imago sbarca online con la mostra virtuale ‘Peaux de femmes’ di Rose Kondrativ

Se in piena emergenza sanitaria le mostre d'arte sono un ricordo lontano, la Galleria d’arte Imago di Perugia annuncia la sua prima mostra virtuale. Le disposizioni sanitarie per l’emergenza Covid npermettono infatti di vivere gli spazi di condivisione dell’arte e Imago, con l’obiettivo di continuare a promuovere il linguaggio dell’arte contemporanea con mostre sempre suggestive, ha deciso di sperimentare per la prima volta un tipo di esibizione completamente online.

Il 14 febbraio si inaugurerà così sulla piattaforma online Kunstmatrix la mostra ‘Peaux de femmes’ di Rose Kondrativ. Il visitatore sarà così accolto virtualmente all’interno di una vera e propria galleria, nella quale si potranno scoprire gli ultimi lavori dell’artista belga Rose Kondrativ.

Questa prima mostra online, frutto della collaborazione tra la Galleria d’arte Imago di Perugia ed Elena Milite, è stata realizzata con il presupposto di oltrepassare le barriere fisiche della classica esposizione per renderla fruibile ad un numero maggiore di persone, superando le difficoltà che la pandemia sta ponendo al mondo dell’arte.

Protagoniste dell’esposizione saranno le donne e i loro corpi, tema caro a Rose Kondrativ, artista belga con alle spalle numerose mostre, tra cui una organizzata sempre da Imago nel 2017.

Nei suoi dipinti l’artista fonde il corpo della donna con l’ambiente circostante, come a volerla spogliare metaforicamente da ogni abito e tirar fuori la vera essenza, che traspare dagli sguardi, dai gesti, dall’incarnato che ne delinea i contorni. L’artista lascerà scoprire ed immaginare allo spettatore i pensieri e le identità dei soggetti in mostra.

Le opere saranno esposte come in una vera galleria d’arte, ma in uno spazio virtuale. Ai contatti che lo chiederanno (si può scrivere alla mail imagogalleriadarte@gmail.com) sarà poi inviato il link attraverso il quale accedere alla mostra gratuitamente. Il visitatore quindi, accedendo tramite il link o direttamente tramite il sito internet della galleria, entrerà all’interno di uno spazio allestito in cui potrà muoversi liberamente e trovare informazioni sulle opere d’arte. Per informazioni: tel. 348 3383568.