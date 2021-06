‘Foligno MadeArt’, Festival della moda e del design artigianale

Nel bellissimo Chiostro di Palazzo Trinci, nel cuore del centro storico di Foligno, il 10 e 11 Luglio prossimi si terrà la II edizione di ‘Foligno MadeArt’, il Festival della moda e del design artigianale.

Si attendono circa 40 espositori provenienti da tutta Italia, e per buona parte dall’Umbria, che daranno vita ad una grande mostra mercato dedicata alle eccellenze italiane nel settore della moda, degli accessori, dei bijoux, del design, in una cornice prestigiosa che ospiterà le migliori produzioni di creativi e artigiani italiani.

Per chi fa parte di queste categorie e vuole presentare i suoi prodotti in una cornice unica come quella di Palazzo Trinci c’è ancora tempo per candidarsi: per avere tutte le info bisogna mandare una email a madeartfestivalfoligno@yahoo.com.

Al centro ancora creatività e fantasia italiana, e umbra in particolare, proprio come è accaduto durante la tanto attesa edizione di ‘Candiotti Expo & Umbria Jewels’ lo scorso Maggio, la Mostra mercato dedicata allo stile italiano e il Salone del bijoux e del gioiello artigianale che si sono conclusi con successo a palazzo Candiotti circa un mese fa.

Tra l’altro, prima mostra mercato organizzata a Foligno in presenza in periodo di allentamento delle misure anticovid. Per questo motivo l’organizzatrice Laura Solis ringrazia “la città di Foligno che ci ha accolto come sempre con grande ospitalità e calore e anche tutti i visitatori che ci sono venuti a trovare a Palazzo Candiotti nonostante il weekend di brutto tempo, rispettando le misure di sicurezza”.

La due giorni ad ingresso libero e contingentato - organizzato dall'Associazione Officine Creative Roma in collaborazione con Confcommercio Umbria, mandamento di Foligno, con l'Associazione Borghi e Centri Storici della Valle Umbra e con il patrocinio del Comune di Foligno – osserverà scrupolosamente i protocolli anticovid.