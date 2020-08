FolignoMadeArt 2020, sabato e domenica a tutta creatività in mostra

Si svolgerà a Foligno l’8 e 9 agosto il “Foligno MadeArt 2020”, il Festival della Moda e del Design Artigianale.

Una grande Mostra Mercato dedicata alle eccellenze artigianali italiane nel settore della moda, degli accessori, dei bijoux, e del design con circa 40 espositori, provenienti da tutta Italia. Nel corso dei due giorni i visitatori potranno assistere a performance live di modelle che indosseranno abiti ed accessori artigianali.

L’evento ad ingresso libero - organizzato dall'Associazione Officine Creative Roma in collaborazione con Confcommercio Umbria, mandamento di Foligno, con l'Associazione Borghi e Centri Storici della Valle Umbra e con il patrocinio del Comune di Foligno – si svolgerà nel bellissimo scenario del Chiostro di Palazzo Trinci e nella centralissima Piazza della Repubblica del centro storico di Foligno.

Il Festival della Moda e del Design Artigianale rimarrà aperto sabato 8 agosto dalle 11 alle 23 e domenica 9 agosto (dalle 10 alle 21). Saranno rispettate tutte le norme in vigore anti covid per consentire al pubblico la partecipazione in massima sicurezza.

