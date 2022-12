“Drawing as concept”, a Perugia il quarto capitolo di mostre dedicate all'arte contemporanea by Trebisonda

Ancora arte contemporanea a Perugia, dove a partire dal 16 dicembre (ore 18) sarà possibile visitare il quarto capitolo della rassegna di mostre d’arte contemporanea dal titolo “Drawing as concept”. Trebisonda, spazio culturale in via Bramante dove si terrà l’esposizione, si conferma così in Umbria come luogo di grande ricerca nel panorama della contemporaneità.

Saranno così visitabili fino al 15 gennaio 2023 i lavori artistici di: Claudia Angrisani, Toni Bellucci, Marco Bongiorni, Mara Brera, Francesco Capponi, Luigi Fucchi, Fabio Giorgi Alberti, Piotr Hanzelewicz, Myriam Laplante, Serse Luigetti, Francesca Manfredi, Manfredo Manfredi, Lucia Maria Minervini, Davide Serpetti, Meri Tancredi.

L’associazione arti visive Trebisonda, con il patrocinio del Comune di Perugia, per l’anno in corso organizza infatti una rassegna di cinque mostre sotto il titolo generale di “Drawing as concept”. Il tema analizzato fa riferimento alle modalità di intuizione, elaborazione e stesura iniziale dell’idea delineando i percorsi attraverso i quali l’intuizione dell’artista si manifesta.

Mostre "verbali"

Le mostre “Drawing as concept” sono accompagnate di volta in volta da un testo a carattere generale sulla tematica: per questo nuovo appuntamento “Drawing as concept #3” il catalogo (freemocco edizioni) sarà corredato dai contributi di Bianca Pedace e Davide Silvioli.

“È anzi proprio nel segno, tracciabile anche con strumenti alquanto basilari, e dunque nei contesti più disparati e imprevedibili, anche di grande povertà o disagio materiale, - scrive Bianca Pedace - che sembra risiedere il senso di una coscienza che si oppone al male, testimoniandolo, o il senso di una pervicace presenza umana”.

Aggiunge Davide Silvioli: “La considerazione intorno a un’idea, ebbene, è chiamata a relazionarsi con i limiti imposti dalla sua relatività, dalla sua qualità immanente, circostanziale e transitiva, con l’intenzione di trasformare questi limiti in occasioni; campo fertile per un’impollinazione fra sistemi di concetti differenti”.

A partire da questo nuovo capito “Drawing as concept #3”, inoltre, il percorso artistico di Trebisonda si arricchisce della collaborazione di Brand Culturale, per un lavoro sinergico nell’ottica di una promozione culturale che contraddistingue l’operato di entrambe le realtà.

Brand Culturale è una agenzia creativa transdisciplinare che immagina, sviluppa e promuove progetti per generare sinergie produttive tra cultura, sapere e mondo dell’impresa. Ed in questo caso, sul terreno dell’arte contemporanea, intreccia il suo cammino con l’azione di Trebisonda.

Dallo spirito di coesione e di condivisione, da cui è nato Brand Culturale, e fermo l’obiettivo costante di valorizzare l’Umbria e le sue eccellenze, proseguono quindi anche le iniziative che l’hub inclusivo di progettualità condivise - ideato da alcuni creativi umbri che credono sulla comunicazione culturale come forma di “marketing” adatta all’Umbria e al suo patrimonio artistico, tra i più ricchi e invidiati al mondo - ha deciso di mettere in atto.

Il nuovo progetto di collaborazione nasce ancora con la logica di sviluppare iniziative “creative” al servizio del territorio, visto che questo è uno degli asset fondamentali dell’hub.