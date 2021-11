‟Donne al centro”, una mostra urbana in parte online e in parte in presenza sulle figure femminili umbre dal Medioevo all'età contemporanea

- giovedì 18 novembre 2021, ore 17.30, Gipsoteca, Palazzo Pontani, via dell’Aquilone 7:

Seguiranno gli interventi di Giovanna Botteri, giornalista Rai (in collegamento), Erika Bellini, Presidente Federpreziosi - Umbria, Francesca Cassano, Presidente AIDDA - Umbria, Maria Concetta Mattei, Direttrice della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo Rai, Maria Angela Turchetti, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria.

L'inaugurazione dell’esposizione è in programma a Perugia, nella Sala della Vaccara, giovedì 11 novembre 2021, alle ore 15.

“I piccoli pannelli che abbiamo previsto saranno esposti, dal giorno dell’inaugurazione sino al 19 dicembre, nelle vetrine di alcuni negozi del centro storico di Perugia – spiegano le curatrici della mostra -. L'idea è quella di creare un percorso cittadino, o meglio tre percorsi, per i tre periodi storici, medievale, moderno e contemporaneo, le cui tappe sono collegate ad altrettante schede online, che vanno a costituire, tutte insieme, una vera e propria mostra virtuale, visitabile all’indirizzo web www.donnealcentro.eu”.

?Donne al centro”, mostra urbana dedicata alle figure femminili importanti nella storia locale - giovedì 11 novembre, alle 15, l’inaugurazione nella Sala della Vaccara Dal Medioevo al mondo contemporaneo, il Dipartimento di Lettere – lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia (nella fattispecie le dottoresse Emanuela Costantini, Francesca Guiducci e Stefania Zucchini) promuove uma mostra urbana sulle donne che hanno avuto un ruolo importante nella storia della città. Il focus per il medioevo, si concentra su Perugia e si va poi allargando, fino a comprendere l’intera Umbria per l’età contemporanea.

