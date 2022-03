Deruta rende omaggio con una mostra a dodici Maestri della Ceramica

Deruta rende omaggio a dodici maestri della ceramica, espressione della tradizione artistica cittadina. “Deruta: 12 Maestri” è il nome della mostra che mette al centro dodici artisti, alcuni dei quali nati e vissuti a Deruta, altri che si sono stabiliti per la loro attività. Fernando Calzolari, Angelo Ficola, Antonio Folichetti, Franco Lamincia, Antonio Margaritelli, Romano Mazzini, Claudio Monotti, Umberto Nicolini, Francesco Sberna, Gianfranco Segoloni, Romano Ranieri, Raffaele Tarpani. Artisti scomparsi nell’arco dell’ultimo decennio che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione La Casa degli Artisti, di Perugia, ha voluto tributare in virtù dell’impegno profuso in vita e che oggi resta a esempio per le generazioni future.

“Questa mostra rappresenta – afferma il sindaco, Michele Toniaccini - uno spaccato della straordinaria vitalità artistica di Deruta; è parte della nostra storia, attraverso cui guardare al futuro. Rappresenta anche una testimonianza della capacità dei nostri artisti a rinnovare costantemente i linguaggi, allineandoli alle avanguardie del loro tempo”.

Curata da Andrea Baffoni, la mostra si svilupperà sui tre livelli del Centro Espositivo Fornace Grazia.

L’evento fa parte del progetto più ampio “DIVIN UMBRIA- Percorsi da scoprire, vivere e gustare” che è frutto della collaborazione di quattro Comuni: Marsciano (Comune capofila), Deruta, Fratta Todina e San Venanzo. Il progetto è finanziato dalla Regione Umbria a valere sul Fondo di cofinanziamento POR-Fesr 2014-2020.

L'inaugurazione avrà luogo domenica 27 marzo 2022, alle ore 17.00, presso la sede dell'evento, la Chiesa di San Francesco, in p.zza dei Consoli.