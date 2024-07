Da Wow arte al Centro "Accerchiati incanti" di Francesca Della Toffola

Presso la Galleria Wow, recentemente aperta a Perugia nella splendida cornice del Borgo Bello, si terrà la mostra personale di Francesca Della Toffola, curata da Giorgio Bonomi che da anni segue l’artista con pubblicazioni ed esposizioni. L’inaugurazione è fissata per martedì 9 luglio alle 18 presso la sede della galleria in piazza Giordano Bruno 5, a Perugia.

Francesca Della Toffola lavora con la fotografia, eseguendo autoritratti che sono spesso ambientati in luoghi naturali. In mostra saranno esposte circa trenta opere, tutte di forma circolare. Il tondo, una delle forme preferite dall’artista, ricorda l’obiettivo fotografico ed è segno di perfezione, oltre ad assumere il significato del tempo, quello ciclico delle stagioni nelle cui diverse vegetazioni l’artista si autoscatta, con il suo corpo posato tra fiori ed erbe.

“L’immagine - afferma il curatore Giorgio Bonomi - è sempre serena. Della Toffola accetta lo scorrere della vita - del reo tempo, direbbe il Foscolo - la quale anch’essa una sua circolarità. La visione pacata, di dolce consapevolezza, il posizionamento nell’ambiente (la natura) più proprio dell’uomo, provocano nell’osservatore un piacere sottile che riconcilia con l’esistenza, al di là dei mali del mondo”.

L’artista indaga tutte le possibilità espressive del suo sé, eseguendo non solo un’operazione estetica ma anche psicologica, essendo l’autoscatto anche una forma per ri-conoscersi, per misurarsi con la propria identità. “Non trattandosi di banali selfie - continua Bonomi - i risultati della pratica di Francesca Della Toffola sono opere d’arte e quindi di interesse non semplicemente soggettivo ma di tutti coloro che sanno leggerle”.