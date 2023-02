Cinema dipinto e storie di sale salvate e perdute, prorogata la mostra di Castiglione del Lago

Lagodarte ha deciso di prorogare fino al 12 febbraio la mostra temporanea “Cinema dipinto e storie di sale salvate e perdute” dedicata al cinema e alla storia della sala cinematografica castiglionese, dell’area in cui sorge, e a quelle storiche sale umbre che purtroppo non ci sono più: la mostra contiene materiale unico e originale, proveniente dal “Museo del Cinema a Pennello” di Montecosaro in provincia di Macerata.

Nell’ultima settimana della mostra i visitatori potranno trovare, contenute in una nuova vetrina, alcune cartoline storiche e giornali estremamente interessanti, soprattutto per i castiglionesi, appartenute alla famiglia Sodini, che ha gestito il Cinema Caporali dalla sua inaugurazione fino alla fine degli anni Cinquanta, messe a disposizione dal collezionista castiglionese Giuseppe Moretti. "In una cartolina scarabocchiata da un bambino per gioco – spiega Piero Sacco, presidente di Lagodarte – si evince che il Cinema Caporali era in piena attività nella seconda metà degli anni Trenta: difatti una cartolina promuove il film “Amazzoni bianche” di Gennaro Righelli, uscito nel 1936, e che vedeva tra le protagoniste l’attrice Paola Barbara, ritratta appunto nella cartolina esposta". Altre belle cartoline promuovevano il film “Show Boat” del 1951 con le foto e le firme riprodotte di Ava Gardner, Howard Keel e Kathryn Grayson. «Un’altra cartolina promuoveva il film “Scaramouche” del 1952 con foto e firme di Stewart Granger, Eleanor Parker e Janet Leigh.





La mostra è gratuita per tutti i residenti a Castiglione del Lago ed è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17 fino a domenica 12 febbraio. Biglietto intero 9 euro, ridotto A (gruppi e fino a 25 anni) 7 euro, ridotto B (ragazzi fra 6 e 17 anni) 4 euro: biglietto gratuito, oltre che per i residenti nel Comune di Castiglione del Lago, anche per i bambini fino a 5 anni. Il biglietto comprende la visita di Palazzo della Corgna e della Rocca Medievale. Info e prenotazioni al numero 075 951099, www.palazzodellacorgna.it e profilo FB “Mostre Castiglione del Lago”.