Cascia aspetta “Aestivum”, la Mostra Mercato del tartufo estivo e della rosa in programma 6 e 7 Agosto

Sabato 6 e domenica 7 agosto nella città di Santa Rita si svolgerà “Aestivum”, la Mostra Mercato del tartufo estivo e della rosa di Cascia, una manifestazione realizzata con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Cascia, della Pro Loco di Cascia-Roccaporena e con la collaborazione degli artigiani di “Io Compro Umbro”, che proporranno i loro stand dedicati ai prodotti tipici del territorio con degustazioni, incontri, spettacoli musicali, laboratori nel centro storico della cittadina umbra.

“La Mostra Mercato del tartufo estivo e della rosa si conferma un appuntamento di richiamo e di continua scoperta per i cultori delle eccellenze del nostro territorio - ha affermato il Sindaco di Cascia Mario De Carolis -. Avendo visto crescere negli anni l’interesse dei visitatori verso questa manifestazione, abbiamo pensato di portare alcune novità nel programma, per creare un’occasione felice e di festa per gli appassionati e non solo”.

Il programma

Aestivum, dal 6 al 7 agosto, sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta delle eccellenze della nostra terra con momenti di incontro e di approfondimento con esperti del settore.

L’apertura degli stand è prevista per sabato 6 agosto alle ore 10:00, mentre alle ore 10:30 presso la Sala Sant’Emidio, ci sarà una tavola rotonda di presentazione della manifestazione, sul tema “Rosa e Tartufo: anime e valori del territorio della Valnerina” con la partecipazione di Mario De Carolis, Sindaco di Cascia, Michele Capitani del laboratorio di scienze e del territorio di Spoleto e in collegamento Domizia Donnini della facoltà di agraria dell’Università degli Studi di Perugia.

Una grande novità di quest’anno è il coinvolgimento di tutte le aree del centro storico della città: da Piazza Garibaldi all’Ipogeo, dai Giardini Mario Marelli a Piazza Garibaldi ed anche Viale Santa Rita, Sala Sant’Emidio e Piazzale San Francesco. All’interno dell’Ipogeo, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile acquistare prodotti della filiera agricola del territorio. Sabato alle ore 18:00 è previsto anche un momento di degustazione di piccoli assaggi offerti dai produttori locali. Per gli amanti di musica e di vino, sabato 6 agosto in Piazza Garibaldi dalle 19:00 alle 21:00 si svolgerà un concerto in acustico di durante il quale sarà possibile continuare la degustazione dei vini.

Tra le associazioni che saranno presenti anche MO.I.CA., Movimento Italiano Casalinghe che ha organizzato il Corso di Macramè previsto domenica e la Pro Loco di Cascia-Roccaporena che ha lanciato la II Edizione di Cascia Fiorita, il concorso green che valorizza la città attraverso il decoro floreale, la cui premiazione è prevista domenica.

In programma anche due visite guidate nei dintorni della città di Cascia: nel pomeriggio di sabato da Cascia Centro a Roccaporena e ritorno sul sentiero di Santa Rita, mentre domenica

mattina da Rocca di Cascia a Ocosce.