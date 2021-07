Canapity, in mostra gli oggetti di design più innovativi ispirati alla Valnerina realizzati dagli studenti dell'ABA

Il Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco ospita dal 10 luglio al 15 agosto una mostra speciale, realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, con il laboratorio finale del triennio in Progettazione Artistica per l’Impresa, indirizzo Design, dedicato alla valorizzazione del territorio della Valnerina, in particolare al patrimonio culturale e alla canapa. Si chiama Canapity e racchiude al suo interno oggetti di design accattivanti e innovativi, non solo nelle forme ma soprattutto nei materiali e nell’uso.

Quattordici le proposte selezionate per l’occasione, dal packaging per cibo di strada in materiali biodegradabili a base di canapa, alle soluzioni per la coltivazione domestica senza acqua di piante aromatiche ed officinali tipiche della Valnerina, ad un kayak con la scocca in fibra di canapa. Materiale principe, questo, scelto per progettare anche un nuovo tessuto, al set da pic-nic per il trasporto del cibo tra Oriente ed Occidente, alla pipa da degustazione per la cannabis, all’imbottitura per arredi realizzata dallo scarto della lavorazione del farro, al doppio set per la preparazione e la degustazione del pane di Strettura.

Tutti oggetti all’avanguardia, sviluppati partendo dalle radici di un territorio, dalla sua storia, dall’artigianato locale. Muovendo dunque da un approfondimento della tradizione, ma innovandola. Hanno preso forma così i progetti, che utilizzano come principi creativi la contaminazione e l’innovazione sotto molteplici punti di vista, da quello concettuale e funzionale fino a quello tecnologico, per creare artefatti sia materiali che immateriali volti a fornire una rilettura della cultura locale, senza dimenticare i possibili risvolti economici per la stessa comunità.

“La coltivazione della canapa – spiega la professoressa Elisabetta Furin, coordinatrice del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate e referente della scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa dell’Accademia - era particolarmente diffusa in Umbria fino alla prima metà del secolo scorso e costituiva una delle principali fonti di reddito della nostra regione. Recentemente sono stati riscoperte le qualità di questa fibra e le sue molteplici applicazioni. Grazie anche alle nuove tecnologie come la stampa 3D, oggi la canapa è un materiale antico, ma allo stesso tempo innovativo, con il quale il Design è chiamato a confrontarsi per riscoprire antichi utilizzi e interpretare nuove potenzialità alla luce delle esigenze del mercato contemporaneo”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Sant’Anatolia di Narco, rientra nel protocollo di intesa triennale tra i comuni della Valnerina e l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci, attivata nel 2017. Il progetto grafico è stato realizzato dalle studentesse Francesca Becchetti, Sarah Perna, Martina Pieroni e Ana Savulescu del biennio specialistico in Brand Design Territoriale dell’Accademia, con il contributo del prof. Marco Tortoioli Ricci. Mentre per lo sviluppo dei progetti e dei modelli i referenti sono stati i professori Paul Henry Robb e Giuseppe Fioroni.

I progetti sono consultabili sul sito www.museodellacanapa.it, dove sono esposti anche in forma digitale.