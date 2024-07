Banksy Forever: Castiglione del Cinema porta le opere del celebre street artist a Cortona

Nel suggestivo scenario di Cortona, Castiglione del Cinema ha organizzato un evento senza precedenti nel mondo dell’arte contemporanea: Banksy Forever. Un’esposizione, curata con da Simona Occioni, che celebra il famoso street artist Banksy portando in mostra cinque delle sue opere originali.

Situata nell’Auditorium Chiesa di Sant’Agostino la mostra ha aperto il primo luglio e sarà visitabile fino al 21 del mese. Sono cinque le opere originali di Banksy esposte, tra cui “Girl With Ice Cream” che evoca la fragilità dell’innocenza in un mondo segnato dalla violenza, e “Cancelled Dreams” un monito sull’alienazione e il disincanto della società moderna.

Banksy, famoso per il suo stile ironico e sovversivo, ha trasformato le sue creazioni in simboli globali di protesta e speranza. Le sue opere, spesso dipinte su muri urbani, sono diventate icone culturali che sfidano le convenzioni e criticano le ingiustizie sociali.

Oltre alle opere originali la mostra presenta una ricca collezione di litografie che rappresentano i simboli più iconici dell’artista.

L’esposizione è promossa dall’associazione Castiglione del Cinema di Castiglione del Lago, presieduta da Luigi Meoni, che ha spiegato: “Abbiamo avuto queste opere originali di Banksy da una collezione privata e per esporle abbiamo scelto Cortona per la location molto bella e poi perché fare una mostra di Banksy in una chiesa consacrata è un’impresa quasi impossibile. Noi, ovviamente, come chiunque, non conosciamo Banksy. Conosciamo però un regista che ha girato un docufilm sulla sua vita, presentato anche alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, e al quale Bansky ha regalato delle sue opere. Opere che poi sono passate a una collezione privata e che ci sono state quindi messe a disposizione per questa mostra” ha concluso Meoni.