Backstage di una mostra, prosegue il viaggio alla scoperta dei segreti del “Perugino di San Pietro”

“Il Perugino di San Pietro”, i ricercatori dialogano con il pubblico. Giovedì 7 dicembre, alle 17, secondo appuntamento nella Galleria Tesori d'Arte del Complesso monumentale di San Pietro alla scoperta del dietro le quinte della grande mostra – visitabile fino al 7 gennaio 2024 – che, per la prima volta, ha riportato a Perugia e riunificato tutti e undici gli scomparti della predella dell'Ascensione di Cristo dipinta per la basilica. Dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia interverranno Valeria Menchetelli e Francesco Cotana, per parlare dell'ipotesi ricostruttiva della macchina d'altare, mentre Francesca Funis e Camilla Sorignani approfondiranno il progetto cinquecentesco per la chiesa.

