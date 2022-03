Ad Assisi una mostra per affermare che "Architettura è accoglienza"

Indirizzo non disponibile

Con il titolo "Architettura è accoglienza" prende il via ad Assisi la mostra di architettura, in programma presso l'ex Pinacoteca Comunale di Assisi dal 12 marzo al 17 aprile, patrocinata dalla FUA (Fondazione umbra per l'architettura) "Galeazzo Alessi", dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Perugia e dal Comune di Assisi.

All'inaugurazione dell’esposizione, in programma sabato 12 marzo alle ore 11 presso la sala della Conciliazione di Assisi, saranno presenti: l'architetto Bruno Mario Broccolo, l'ingegnere Andrea Margaritelli, l'architetto Pietro Carlo Pellegrini, il sindaco di Assisi Stefania Proietti e l'architetto Emanuele Tini.

La mostra, ad ingresso libero, è stata realizzata a cura di Pietro Carlo Pellegrini, il progetto di allestimento da Mattia Mattioli e Simone Menchelli mentre il coordinamento da Bruno Mario Broccolo e Luca Tesei.

Le opere esposte sono di Mauro Andreini, Archea Associati, Carmelo Baglivo, Paolo Belloni Architetti, Enzo Calabrese, Caravatti_Caravatti Architetti, Corvino + Multari, Andrea Dragoni, Cherubino Gambardella, Atelier(s) Femia, Emanuele Fidone, Hoflab, Luca Lanini, Vincenzo Latina, Gabriele Lelli/Lbla+Partner, Massimo Mariani, Luca Molinari, Lorenzo Netti, Park Associati, Gianluca Peluffo & Partners, Peter Pichler Architecture, Stefano Pujatti/Elasticofarm, Beniamino Servino, Nicola G. Tramonte, Davide Vargas.