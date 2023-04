Artisti della Solidarietà, opere d'arte per il restauro di un capolavoro

Inaugurata la mostra “Artisti della Solidarietà” a cura di Lions Umbria nello spazio espositivo di via Oberdan dell'ex chiesa di Santa Maria della Misericordia di Perugia. La mostra, coordinata dall’officer distrettuale 108L Francesca Cencetti, presenta in catalogo (Fabbri Editore), 65 artisti Lions e non, che hanno donato le loro opere per una raccolta fondi destinata al restauro della “Madonna che allatta il Bambino”, tempera su tavola di fine trecento di Andrea Vanni ubicata al Museo del Capitolo di Perugia.

Alle opere sono abbinate bottiglie di vino pregiato offerte da 20 cantine umbre, recanti nell’etichetta frontale la riproduzione dell’opera stessa a cui sono abbinate.

Le opere sono state messe all’asta sabato 15 aprile e lo saranno anche venerdì 28 aprile, alle ore 16.00, presso la sede dell’esposizione. Presenti all’inaugurazione le autorità lionistiche del distretto, Gianni Turina, Salvo Iannì, Manlio Orlandi, Enrico Di Sisto, Angelo Ziranu. Marco Grosso, Ketty Savino, i presidenti e loro delegati dei 21 Lions Club Umbri sostenitori del progetto, i Leo Club umbri. Presente all’evento anche l’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano che è intervenuto con intense parole di apprezzamento verso questa importante e originale esposizione che promuove l’arte come servizio sociale. La mostra ha il Patrocinio di Regione Umbria-Assemblea Legislativa, Comune di Perugia, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Sviluppumbria, ANCI Umbria, Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”.

L’esposizione sarà visitabile fino al 28 aprile.