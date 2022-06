“L’arte tessile nei capolavori del Perugino”, una meraviglia da scoprire a Città della Pieve attraverso due visite guidate

Stupirsi per le meraviglie dell'arte tessile sarà possibile, a Paciano, in occasione della mostra in corso presso TrasiMemo, mostra dedicata alla tessitura: MeravgliArti in Umbria, organizzata in collaborazione con SiripArte. Sarà possibile effettuare due visite guidate alle meraviglie dell’arte tessile dipinte da Perugino e i maestri del Rinascimento a Città della Pieve.

Le visite, detsinate in particolare ai bambini e alle loro famiglie, sono realizzate nell’ambito del progetto RipArtire - educazione alla cittadinanza attiva attraverso il patrimonio culturale locale - attività realizzate attraverso il finanziamento ottenuto con la partecipazione al Bando “Educare Insieme” del Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Sono in programma per sabato 9 e domenica 10 luglio alle ore 17.

Con questi percorsi sarà possibile scoprire le meraviglie dei tessuti dipinti dai grandi maestri del Rinascimento ispirati alla produzione tessile delle città dell’Umbria. Tra i panneggi di preziose stoffe in seta e broccato, con cui sono vestiti i personaggi del Perugino, si potrà scoprire la presenza dei tessuti “alla perugina”, la cui fortuna fu tale che vennero riprodotte da molti fra i più grandi artisti del Medioevo e del Rinascimento, spesso insieme ad altri tessuti di gran pregio, quasi sempre di seta, destinati ad abbellire le chiese o le vesti lussuose di prelati e sovrani. Non macheranno altre attività gratuite rivolte ai bambini di ogni età.