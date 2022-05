L'arte contemporanea che piace: a Foligno quasi 4000 presenze in Aprile al Centro Italiano Arte Contemporanea

L’arte contemporanea continua a registrare un forte interesse nella città di Foligno, grazie alla significativa proposta culturale dei due spazi del polo museale del Centro Italiano Arte Contemporanea (CIAC), promossa e realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.

L'arte contemporanea piace ed attrae molti estimatori, tanto che nel solo mese di Aprile, quasi 4000 i visitatori provenienti da ogni parte d’Italia sono sopraggiunti in Umbria, a Foligno, presso il polo museale del Centro Italiano Arte Contemporanea (CIAC). Qui hanno potuto ammirare da vicino l’imponente ‘Calamita Cosmica’ di Gino De Dominicis nell’Ex Chiesa della Santissima Trinità in Annunziata e la mostra “Sh?z? Shimamoto. Grandi Opere".

Il monumentale scheletro ‘Calamita Cosmica’, realizzato nel 1988, colpisce adulti e bambini per la sua grandezza: alto ventiquattro metri e largo quattro, con becco di uccello in sostituzione del naso e un’asta dorata nella sua mano a rappresentare una calamita che scandisce il tempo. Lo spazio espositivo della ‘Calamita Cosmica’, tra l’altro, è stato recentemente arricchito con nuovi apparati didascalici e supporti informativi riguardanti l’opera e il suo autore.

Grande interesse anche per la mostra “Sh?z? Shimamoto. Grandi Opere", a cura di Italo Tomassoni, appena conclusasi al CIAC con il finissage di successo "John Cage e Shozo Shimamoto – Il silenzio come musica. La pittura come azzardo".

Scuole, bambini e famiglie sono stati oggetto di una più ampia offerta formativa con momenti di mediazione culturale, conferenze ed approfondimenti su tematiche legate all’arte contemporanea.

Non a caso, recentemente sono stati avviati alcuni laboratori didattici Innesti Lab (Coop. Densa) ed Operacontinua (Maggioli Cultura) dedicati alla mostra di Shimamoto e alla Calamita Cosmica, che hanno visto la partecipazione di oltre 100 bambini delle scuole primarie della città di Foligno e di numerose famiglie.

Particolare attenzione è dedicata alla comunicazione istituzionale e social; sono stati realizzati i nuovi siti web dedicati ai due spazi culturali ed è stato sviluppato il virtual tour della Calamita Cosmica.