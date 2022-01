A.A.A. Appassionati di calcio: ecco la mostra del fumetto calcistico "Disegnare un goal"

In chiusura del Progetto Racconta e Gioca realizzato dal Sistema Bibliotecario di Perugia e finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, arriva la mostra sul fumetto e calcio "Disegnare un goal!". Nel corso della mostra viene proiettato il video "Costruttori di futuro" realizzato durante il laboratorio di cittadinanza attiva da Psiquadro in collaborazione con Marco Morello di Web Genitori.

L'evento si svolge dal 29 Gennaio al 12 Febbraio presso lo Spazio Espotivio di via Oberdan S. Maria della Misericordia, ed è visitabile con ingresso libero, sempre con obbligo di mascherina FfP2 e Green pass rafforzato.