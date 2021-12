Andate/Ritorni, prorogata la mostra connubio tra l'Accademia e La Galleria Nazionale dell'Umbria

Dato l'ampio successo registrateo nelle settimane di apertura, gli organizzatori hanno deciso di prolungare la mostra Andate\Ritorni, fruto del connubio tra le opere del Museo dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” (Musa) e quelle della Galleria nazionale dell’Umbria (GNU). L'esposizione, che si svolge al Museo dell'Accademia, resterà aperta fino al 22 febbraio 2022, così da offrire anche ai turisti che arrivano a Perugia durante tutte le festività e oltre, la possibilità di poter usufruire di una piccola parte del patrimonio della GNU, chiusa temporaneamente per lavori di riallestimento.

Le iniziative a corollario

Andate\Ritorni, che è andata dunque ad accrescere la proposta del museo dell’Accademia con testimonianze artistiche del Settecento e dell’Ottocento, coerenti e di completamento del percorso di visita (afferenti a personalità di alto livello quali Wicar, Subleyras, Labruzzi, Rossi, ecc., presenti in entrambe le collezioni), si propone al pubblico anche attraverso diverse iniziative.

Dopo quelle riservate alle scuole e i laboratori didattici, Sistema Museo - che gestisce gli ingressi del Musa – ha in programma per domenica 5 dicembre, alle ore 10, “Per le vie dell’arte”, una visita guidata attraverso un itinerario tra museo e città, alla scoperta della Perugia di ieri. Un percorso di due ore circa (partenza dall’Accademia, arrivo in piazza Italia), proposto a 10 euro comprensivo del biglietto del Musa. Mentre per il 12 dicembre, alle 15.30, in calendario c’è “Magic Christmas!”, laboratorio per bambini tra i 7 e gli 11 anni, per impreziosire l’albero di Natale con decorazioni ispirate alle collezioni e pensieri d’arte dell’anno che verrà (costo 5 euro). Alle iniziative è possibile partecipare previa prenotazione via email a musa@sistemamuseo.it, lo stesso indirizzo al quale scrivere per avere info o visitare la mostra Andate\Ritorni nei giorni di apertura del MUSA: dal venerdì alla domenica dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.