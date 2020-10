"Amabili intrecci", a Perugia una mostra dedicata alla "fiber art"

Sabato 3 ottobre 2020, nell’ambito della programmazione della galleria SCD Studio dedicata alla "fiber art" contemporanea, verrà inaugurata "Amabili intrecci”, la mostra personale di Marisa Iotti. Si tratta di una mostra intimista, da sfogliare come un diario e che si legge come un racconto della vita declinato al femminile, testimone e testimonianza anche per la generazione che verrà. Piccole opere composte di pieni e di vuoti, laddove nei vuoti echeggia l’invisibile: è lo spazio delle emozioni, delle riflessioni, dello spirito.

Nella consapevolezza dell’instabilità dell’esistenza, in cui nessuna condizione è permanente e ad ogni istante tutto può mutare, il cambiamento riscatta il senso di incertezza con la possibilità: di altro o di un altrove migliore, di una soluzione salvifica anche nei frangenti più amari.

Lavori ispirati dalla storia personale che diventa universale ma anche da istanze della società che l’artista fa proprie e alimentati da pensieri, ricordi, esperienze, diventano metafora e rappresentazione della multiforme complessità della vita, che ha i colori e i contorni della leggerezza della vanità ma anche dell’oscurità dell’inferno. In mezzo tutte le sfumature, i passaggi, i nodi e gli intrecci.

AMABILI INTRECCI, la personale di Marisa Iotti, a cura di Barbara Pavan e Susanna Cati, aprirà sabato 3 ottobre 2020, ore 18, a SCD Studio, via Bramante 22N, a Perugia. L’artista sarà presente in mostra per incontrare il pubblico. Visitabile, su appuntamento, fino al 17 ottobre 2020.