A Umbriafiere i motori classici protagonisti con la Mostra scambio auto e moto d’epoca

Tutto pronto per la XXXIII edizione della Mostra Scambio Auto e Moto d’Epoca, in programma a Umbriafiere di Bastia Umbra sabato 20 e domenica 21 maggio. Fiera nazionale di auto e moto classiche, con oltre 300 espositori in arrivo da tutta Italia con veicoli su 2 e 4 ruote, ricambi, modellini e accessori, la Mostra occuperà anche quest'anno una superficie espositiva di 12.000 metri quadrati al coperto e 8.000 metri quadrati all’aperto. Novità 2023, la possibilità di partecipare alla preapertura, venerdì 19 maggio, per poter scegliere in anteprima tra le centinaia di veicoli classici in vendita e i vari ricambi d’epoca (la fiera sarà aperta sabato dalle 8 alle 19 e domenica dalle 8 alle 18).

Da segnalare, quest'anno, la mostra tematica dedicata ai Maggiolini Volkswagen e derivati, e il focus sulle Porsche, tra cui la 356 e la 911, vettura talmente innovativa da essere ancora in produzione, e i Volkswagen T1 e T2, tra i veicoli più amati dagli hippy e nelle copertine degli album di icone della musica come Bob Dylan e i Beach Boys (e a cui gli Who dedicarono la canzone Going Mobile).

Nel settore delle 2 ruote sarà presente un’esposizione tematica dedicata ai 120 anni degli scooter italiani e stranieri: tra le eccellenze presenti anche l’Ambrosini Freccia Azzurra costruito nel 1953 a Passignano sul Trasimeno dalla S.A.I. Ambrosini, utilizzato come testimonial pubblicitario della Mostra Scambio Auto e Moto d’epoca perché è l’unico scooter costruito nella Regione.

Infine, presente come sempre anche il mondo dell’ASI, Automotoclub Storico Italiano, rappresentato in fiera dai vari Club Federati con un'esposizione ricca e scrupolosamente selezionata dei loro mezzi.