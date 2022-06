"A scoprire mondi. Viaggio tra i libri di Edizioni Corsare”, al Museo della Pesca di San Feliciano si celebrano i 20 anni della nota casa editrice per ragazzi umbra

Si intitola "A scoprire mondi. Viaggio tra i libri di Edizioni Corsare” la mostra che verrà inaugurata domenica 5 giugno, ore 16, a San Feliciano di Magione, presso il Museo della pesca e del lago Trasimeno, e vuole celebrare un percorso che racconta venti anni di attività di una delle più importanti case editrici per ragazzi del panorama umbro, fondata e diretta da Giuliana Fanti.

La mostra temporanea resterà visitabile fino al 3 luglio e fa parte del percorso espositivo “La rivoluzione della fantasia. Munari, Rodari e gli altri tra punti e linee” organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Magione in collaborazione con Comunicareleditoria e Sistema Museo.

Alla giornata inaugurale, che vede dopo l’inaugurazione della mostra il riallestimento della Free library sul lungolago per iniziativa della locale proloco con letture e spettacoli a cura del Circolo didattico di Magione, plesso di San Feliciano e dell’Associazione Rolando Ferri, interverrà l’attore performer perugino Michele Volpi.

Come è strutturata la mostra

L’intero percorso espositivo è strutturato in tre sezioni con una mostra permanente in cui una prima sezione, realizzata in collaborazione con le biblioteche comunali Augusta di Perugia, Gianni Rodari di Corciano, Vittoria Aganoor Pompilj di Magione e il Museo del gioco e del giocattolo, traccia i percorsi dei due creativi anche in relazione alla casa editrice Einaudi. Una seconda sezione narra il rapporto tra Gianni Rodari e Bruno Munari descritto dalla casa editrice Corraini con cui Munari lavorò oltre vent’anni.

In questo spazio trovano posto anche alcune opere ispirate alle macchine inutili di Munari realizzate da studenti del liceo artistico, indirizzo designer, Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Si aggiunge poi una sezione di mostre temporanee in cui si alternano allestimenti che approfondiscono singoli aspetti dello scrittore Gianni Rodari e dell’editoria per l’infanzia realizzati in collaborazione con: Accademia Drosselmeier, Comitato ricerche associazione pionieri (CRAP), Biblioteca comunale Luigi Fumi e Centro Studi Gianni Rodari di Orvieto, Centro studi Casa delle arti e del gioco Mario Lodi, Einaudi Ragazzi, Edizioni Corsare, Libreria Libri Parlanti di Castiglione del lago.